Аброськін повідомив про звільнення з посади ректора Одеського університету внутрішніх справ

Аброськін повідомив про звільнення з посади ректора Одеського університету внутрішніх справ

У у телеграм-каналах з'явився наказ про звільнення Аброськіна з підписом глави МВС Дениса Монастирського. Офіційної реакції міністерства поки що не було.

Ректора Одеського державного університету внутрішніх справ В'ячеслава Аброськіна звільнили з посади "за результатами перевірки анонімної скарги".

Про це повідомив сам Аброськін у Facebook.

"Сьогодні з різних джерел мені стало відомо, що за наказом міністра внутрішніх справ за результатами перевірки анонімної скарги з формулюванням "за систематичні порушення" я звільнений з посади ректора Одеського державного університету внутрішніх справ", — написав він.

Аброськін подякував усім, хто "два роки працював на розвиток університету" і припустив, що тепер на нього виллють "відро різного бруду".

За його словами, наказ з’явився у телеграм-каналах.

Зазначимо, що офіційної реакції МВС поки що не було.

У вересні до Одеського державного університету внутрішніх справ прибула комісія з Києва, яка проводила перевірку через анонімне звернення до Офісу президента.

Хто такий В'ячеслав Аброськін

В’ячеслав Аброськін працював у міліції Севастополя, де дослужився від оперативника до заступника голови місцевого управління. Після вторгнення російських військ у 2014 році виїхав з Криму. У цьому ж році став заступником начальника Департаменту карного розшуку МВС України.

Від 2015-го до 2017 року очолював Головне управління Нацполіції у Донецькій області.

Від 2017-го до 2019 року — перший заступник голови Нацполіції — начальник кримінальної поліції.

У вересні 2019 року став ректором одеського університету, де працював до цього часу.

Нагадаємо, що Верховна Рада звільнила Дмитра Разумкова з посади голови парламенту.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання