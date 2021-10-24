Румунія через коронавірус вводить жорсткі правила карантину: які будуть обмеження

Румунія через коронавірус вводить жорсткі правила карантину: які будуть обмеження

Румунія перебуває в "катастрофічній" ситуації, але люди відмовляються робити щеплення.

Румунія посилює карантин через зростання хворих на коронавірус і кількість смертей від наслідків COVID-19. У країні повторно запроваджують комендантську годину та обов'язкове носіння масок у всіх громадських місцях.

Про це заявив держсекретар Міністерства внутрішніх справ, керівник Департаменту надзвичайних ситуацій Раєд Арафат, пишуть Reuters і Еkathimerini.

За його словами, до рекордної кількості щоденних смертей призвело небажання громадян вакцинуватися від коронавірусу. Ситуацію в країні він назвав "катастрофічною".

Таким чином, протягом щонайменше місяця у Румунії будуть діяти посилені обмеження. Зокрема, носіння захисних масок є обов'язковим як у закритих приміщеннях, так і на відкритому повітрі, громадських місцях, а також на робочих місцях і в громадському транспорті.

"Від 22:00 до 5:00 у всій країні буде заборонено пересування людей", – сказав Раєд Арафат, уточнивши виключенням є ті, хто вакцинувався або одужав від коронавірусу.

Також людям з вакцинацією або після перенесеної хвороби нададуть доступ до більшості неважливих громадських місць.

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Уряд Румунії закликає роботодавців перевести персонал на віддалену роботу.

Українці теж можуть запобігти локдауну, а також вберегти себе від тяжких наслідків коронавірусу завдяки вакцинації.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, в Австрії також введуть посилені карантинні обмеження, зокрема заборону виходу з будинку, для людей, які не вакциновані від коронавірусу, якщо й надалі буде фіксуватися зростання кількості нових захворювань на COVID-19.

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