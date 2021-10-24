В Австрії лютує коронавірус: для невакцинованих можуть запровадити локдаун

В Австрії лютує коронавірус: для невакцинованих можуть запровадити локдаун

Вакцинованих громадян обмеження в Австрії не торкнуться.

В Австрії введуть посилені карантинні обмеження, зокрема заборону виходу з будинку, для людей, які не вакциновані від коронавірусу, якщо й надалі буде фіксуватися зростання кількості нових захворювань на COVID-19.

Про це заявив канцлер Австрії Александер Шалленберг під час пресконференції у Відні, пише Kurier.

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Він наголосив, що коронавірус ще далекий до завершення і зараз країна перебуває на межі "пандемії невакцинованих".

За словами Шалленберга, якщо кількість важких хворих пацієнтів досягне 500, вхід до барів і ресторанів буде для вакцинованих. А в разі, якщо ця кількість зросте, то нещеплені зможуть залишати свої будинки лише з поважних причин.

"Пандемія ще не в дзеркалі заднього огляду. Ми ось-ось натрапимо на пандемію незахищених... Якщо система охорони здоров’я наближатиметься до своїх лімітів, то тоді нам не залишатиметься нічого іншого, як ввести подальші обмеження для людей, які не вакцинувалися чи ще не перехворіли", - зазначив Шалленберг.

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Водночас канцлер запевнив, що новий потенційний локдаун не поширюватиметься на людей, які вакцинували від коронавіруса.

Крім того, за даними Міністерства освіти Австрії, від 4 жовтня до 22 жовтня двом найбільшим штатам країни довелося закрилося понад 300 шкіл через спалахи коронавірусу. Влада наголошує, що хоче зробити освітні заклади максимально безпечними для дітей.

Для цього учнів ділять на групи, вони приходять на різний час, мають різний час закінчення занять і перерв. Також є вимога до вакцинації всього персоналу шкіл.

Українці теж можуть запобігти локдауну, а також вберегти себе від тяжких наслідків коронавірусу завдяки вакцинації.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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