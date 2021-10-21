Податкова контролюватиме доходи українців: що відомо

На недобросовісних громадян чекає покарання.
Податкова контролюватиме доходи українців: такі методи вже запрацюють від 2022 року.
Про це розповіли у Сніданку з 1+1.
Відомство буде перевіряти, чи не отримуєте ви зарплатню в "конвертах". Служба буде надавати запити в банки з приводу фінансових операцій. В окремих випадках фінансова установа сама може звернутися до поліції, якщо побачить грошові маніпуляції клієнта.
Саме тому перед тим, як захочеться купити щось дороге, наприклад, квартиру потрібно буде пояснити податковій - звідки у вас ці гроші.
Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила законопроєкт про віртуальні активи, що передбачає законодавче врегулювання ринку цифрових активів. "За" проголосувало 276 депутатів. Закон дозволить запустити ринок віртуальних активів в Україні. Іноземні та українські криптобіржі зможуть працювати легально, а українці отримають зручний і захищений доступ до світового ринку віртуальних активів.