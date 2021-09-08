Рада ухвалила законопроєкт про віртуальні активи: що це означає

Рада ухвалила законопроєкт про віртуальні активи: що це означає

Він передбачає регулювання відносин у частині створення, випуску в обіг віртуальних активів, укладення та виконання угод з ними.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про віртуальні активи, що передбачає законодавче врегулювання ринку цифрових активів.

"За" проголосувало 276 депутатів.

"Метою законопроекту також є забезпечення комплексного законодавчого врегулювання принципів функціонування ринку віртуальних активів, зокрема, забезпечення уніфікованого підходу до організації торгівлі віртуальними активами ... Крім того, закон буде сприяти розвитку інфраструктури ринку віртуальних активів, забезпечення його відкритості та ефективності", - йдеться в пояснювальній записці.

Закон дозволить запустити ринок віртуальних активів в Україні. Іноземні та українські криптобіржі зможуть працювати легально, а українці отримають зручний і захищений доступ до світового ринку віртуальних активів.

У Мінцифри зазначили, що очікується в результаті ухвалення відповідного закону:

легалізація ринку віртуальних активів, який зараз працює повністю в "сірій" зоні;

офіційно працюватимуть іноземні та українські криптобіржі;

банки відкриватимуть рахунки для криптокомпаній;

українці зможуть задекларувати свої доходи у віртуальних активах;

держава гарантуватиме судовий захист прав на віртуальні активи.

Мінцифра формуватиме та забезпечуватиме реалізацію державної політики щодо розвитку нового ринку, а також сприятиме адаптації законодавства України про оборот віртуальних активів до міжнародних стандартів.

Закон набирає чинності з дня набрання чинності законом України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування операцій із віртуальними активами, але не раніше дня опублікування цього Закону.

Нагадаємо, 2 грудня 2020 року Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про віртуальні активи, що передбачає законодавче врегулювання ринку таких активів.

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