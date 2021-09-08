Українців попереджають про здорожчання гречки: наскільки і чому зросте ціна

Українців попереджають про здорожчання гречки: наскільки і чому зросте ціна

Українці восени їдять більше каш.

В Україні до кінця року може зрости ціна на гречку. На це вплине декілька факторів.

Про це заявив виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий в коментарі Obozrevatel.

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За його словами, за кілька місяців ціни на гречку можуть зрости ще на 10-15% до кінця року - до 75 грн за кілограм звичайної гречки, а на регульовані урядом соціальні сорти – до 52 грн. Фахівець пояснює, що вартість крупи залежатиме від багатьох факторів. Зокрема від фінансових можливостей власників гречки.

"Якщо їм потрібні будуть гроші - вони вкидатимуть гречку на ринок, якщо ні – притримають до весни. Але гречки недостатньо і, щоб збалансувати попит, ціна буде рости", – вважає Громовий.

Своєю чергою, аналітикиня Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Світлана Литвин каже, що причин для подальшого дорожчання гречки немає. За її словами, цьогоріч урожай крупи може бути на 3-5% вище торішнього.

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Водночас, обидва експерти пояснюють те, що відбувається на ринку, політикою Росії: спочатку вона активно заходила на український ринок гречки, а потім різко припинила поставки. Крім того, гречка дорожчає через вичерпання торішніх запасів, бо українці традиційно восени починають додати до раціону більше круп.

Нагадаємо, яблука на ринках подешевшали більше ніж на третину - таку позитивну тенденцію фіксують українські економісти. Ці фрукти цього року встановили рекорд зі зниження ціни.

А ось морква та столовий буряк - здорожчали. За словами самих виробників, зростання цін у цьому сегменті став можливий завдяки активізації темпів збуту моркви і буряка. Водночас, пропозиція цих коренеплодів трохи зменшилася.

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