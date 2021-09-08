Батареї в електромобілях займатимуться все частіше - експерт

Через це вже проведено низку відкличних кампаній.

Як відомо, за останні роки в світі стало більше випадків самозаймання електромобілів через дефекти акумуляторних батарей.

Так, за словами віце-президента українського підрозділу Європейської електромобільної асоціації (AVERE) Владислава Притоманова, тенденція займання батареї в електрокарах може піти вгору. Про це він розповів в коментарі для UBR.

Зазначимо, що із цієї причини спалахували машини різних брендів. І хоча найбільш резонансні випадки, що спричинили масштабні кампанії з відкликання проданих електрокарів, стосувалися моделей Chevrolet Bolt EV і Hyundai Kona Electric.

Утім, Притоманов наголосив на тому, що періодично пожежа відбувається і в електромобілях інших виробників - просто не всі з них визнають їхньою причиною дефекти в акумуляторах і, відповідно, не завжди пропонують безкоштовний ремонт.

"Проблема самозаймання може проявитися в електромобілях будь-якого виробника. Тут питання тільки в його сумлінності, корпоративної відповідальності та висвітленні таких випадків. Відносно того ж Nissan було багато повідомлень про займисті акумулятори - але вони не відкликали авто для ремонту. Людина повинна була сам довести, що батарея займалася через дефект, а не внаслідок недбалого ставлення. Найвищий рівень відповідальності - добровільний відгук автомобілів і безкоштовна заміна", - сказав фахівець.

Також читайте Науковий прорив: винайдений спосіб заряджати електромобілі за десять хвилин

У той же час він упевнений, що в подальшому випадки самозаймання в електромобілях через брак в акумуляторах ставатимуть більш поширеними. Основна причина цього не в упущеннях під час розробки батарей, а в зниженні контролю якості виробництва. Справа в тому, що через різке зростання випуску електромобілів збільшується і кількість замовлень акумуляторів.

Другою причиною, наслідком якої стають пожежі в електричних машинах, став дефіцит сировини для літій-іонних батарей. Віце-президент AVERE вказує, що видобуток літію зростає непропорційно збільшенню виробництва електромашин - через це компаніям доводиться частіше використовувати відпрацьовані батареї для виробництва нових.

Як вказує Притоманов, компанії все частіше переробляють акумулятори для повторного використання - але іноді, після поновлення батареї, деякі непридатні для подальшої роботи блоки в ній залишаються. Що, втім, теж пов'язано з недоліками відділів контролю якості.

"Це проблема буде зберігатися - і чим більше буде перевироблятися акумуляторів, тим більше вона буде актуальна. А відсоток перероблених батарей постійно зростає і буде зростати далі", - підсумував Притоманов.

Раніше розповідалося про те, що Зеленський підписав закон про скасування ПДВ на ввезення електромобілів.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання