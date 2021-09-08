Батареи в электромобилях будут возгораться все чаще — эксперт

Батареи в электромобилях будут возгораться все чаще — эксперт

Из-за этого уже проведен ряд отзывных кампаний.

Как известно, за последние годы в мире стало больше случаев самовозгорания электромобилей из-за дефектов аккумуляторных батарей.

Так, по словам вице-президента украинского подразделения Европейской электромобильной ассоциации (AVERE) Владислава Притоманова, тенденция возгорания батареи в электрокарах может пойти вверх. Об этом он рассказал в комментарии для UBR.

Отметим, что по этой причине вспыхивали машины разных брендов. И хотя наиболее резонансные случаи, повлекшие масштабные кампании по отзыву проданных электрокаров, касались моделей Chevrolet Bolt EV и Hyundai Kona Electric.

Впрочем, Притоманов отметил, что периодически пожар происходит и в электромобилях других производителей — просто не все из них признают их причиной дефектов в аккумуляторах и, соответственно, не всегда предлагают бесплатный ремонт.

"Проблема самовозгорания может проявиться в электромобилях любого производителя. Здесь вопрос только в его добросовестности, корпоративной ответственности и освещении таких случаев. Относительно того же Nissan было много сообщений о воспламеняющихся аккумуляторах — но они не отозвали авто для ремонта. Человек должен был сам доказать, что батарея загорелась из-за дефекта, а не вследствие небрежного отношения. Самый высокий уровень ответственности — добровольный отзыв автомобилей и бесплатная замена", — сказал специалист.

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В то же время он уверен, что в дальнейшем случаи самовозгорания в электромобилях из-за нехватки в аккумуляторах становиться более распространенными. Основная причина этого не в упущениях при разработке батарей, а в снижении контроля качества производства. Дело в том, что из-за резкого роста выпуска электромобилей увеличивается и количество заказов аккумуляторов.

Второй причиной, следствием которой становятся пожари в электрических машинах, стал дефицит сырья для литий-ионных батарей. Вице-президент AVERE указывает, что добыча лития растет непропорционально увеличению производства электрооборудования — поэтому компаниям приходится чаще использовать отработанные батареи для производства новых.

Как указывает Притоманов, компании все чаще перерабатывают аккумуляторы для повторного использования — но иногда, после обновления батареи, некоторые непригодны для дальнейшей работы блоки в ней остаются. Что, впрочем, тоже связано с недостатками отделов контроля качества.

"Это проблема будет сохраняться — и чем больше будет перепроизводиться аккумуляторов, тем больше она будет актуальна. А процент переработанных батарей постоянно растет и будет расти дальше", — подытожил Притоманов.

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