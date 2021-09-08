Работа для экс-президента: Трампу доверили комментировать камбэк легенды бокса

Дональд Трамп будет комментировать бой между Эвандером Холифилдом и Витором Белфортом.

Бывший президент США Дональд Трамп будет комментировать бой между экс-чемпионом мира в двух дивизионах Эвандером Холифилдом и экс-чемпионом UFC в полутяжелом весе Витором Белфортом.

Об этом сообщает Sky News.

"Я люблю хороших бойцов и замечательные бои. С нетерпением жду субботнего вечера, чтобы увидеть боксеров и поделиться своими мыслями в рингсайде. Вы не захотите пропустить это особенное событие", - цитирует источник экс-президента США.

Поединок состоится в ночь на 12 сентября в Голливуде (штат Флорида, США) на арене Seminole Hard Rock Hotel & Casino.

Изначально планировалось, что соперником Белфорта станет Оскар де ла Хойя, однако "Золотой мальчик" не сможет выйти в ринг из-за заражения коронавирусом.

Его согласился заменить Холифилд, который и так готовился к большому камбэку в бокс. Еще 5 июня Эвандер должен был сойтись в ринге с обидчиком Майка Тайсона ирландцем Кевином Макбрайдом, однако поединок отложили.

58-летний Холифилд провел последний бой в 2011 году. Он единственный в истории профессионального бокса четырехкратный чемпион мира в супертяжелом весе. Ему удалось завоевать звание абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях: первом тяжелом и супертяжелом.

В активе Холифилда 57 поединков, 44 победы (29 - нокаутом), 10 поражений и две ничьи. Еще один поединок был признан несостоявшимся.

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