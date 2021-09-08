Робота для експрезидента: Трампу довірили коментувати камбек легенди боксу

Дональд Трамп буде коментувати бій між Евандером Холіфілдом і Вітором Белфортом.

Колишній президент США Дональд Трамп буде коментувати бій між ексчемпіоном світу у двох дивізіонах Евандером Холіфілдом та ексчемпіоном UFC у напівважкій вазі Вітором Белфортом.

Про це повідомляє Sky News.

"Я люблю хороших бійців і чудові бої. З нетерпінням чекаю суботнього вечора, щоб побачити боксерів і поділитися своїми думками в рингсайді. Ви не захочете пропустити цю особливу подія", - цитує джерело експрезидента США.

Поєдинок відбудеться у ніч проти 12 вересня в Голівуді (штат Флорида, США) на арені Seminole Hard Rock Hotel & Casino.

Спочатку планувалося, що суперником Белфорта стане Оскар де ла Хоя, проте "Золотий хлопчик" не зможе вийти в ринг через зараження коронавірусом.

Його погодився замінити Холіфілд, який і так готувався до великого камбеку в бокс. Ще 5 червня Евандер повинен був зійтися в ринзі з кривдником Майка Тайсона ірландцем Кевіном Макбрайдом, однак поєдинок відтермінували.

58-річний Холіфілд провів останній бій у 2011 році. Він єдиний в історії професійного боксу чотириразовий чемпіон світу у надважкій вазі. Йому вдалося завоювати звання абсолютного чемпіона світу у двох вагових категоріях: першій важкій і надважкій.

В активі Холіфілда 57 поєдинків, 44 перемоги (29 - нокаутом), 10 поразок і дві нічиї. Ще один поєдинок був визнаний таким, що не відбувся.

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