Будут отсекать руки: талибы собираются восстановить жесткие наказания для осужденных

Боевики утверждают, что будет установлен определенный процесс и все будет определяться "исламским законодательством".

Представители исламистского движения "Талибан" заявили, что возобновят суровые физические наказания, включая отсечки рук осужденным ворам.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на заявление.

Такой жесткий вид наказания, как отрубание конечностей, был известен еще во время правления "Талибана" в 1990-х годах. В то же время чиновники не сообщили, будут ли восстановлены другие санкции — включая публичные казни и забивание камнями.

Главный представитель талибов Забиулла Моджахед заявил, что суды опять откроются, когда талибы объявят о новом правительстве, а отрубание рук станет частью штрафов, предложенных судам.

"При верховенстве исламского законодательства будет определенный процесс. Это не будет применяться относительно всех. Суды будут принимать решение", — сказал он. Подобные ампутации иногда проводили в Иране, Саудовской Аравии, Нигерии и Сомали.

Ранее талибы разогнали женскую демонстрацию в Кабуле. Боевики применили слезоточивый газ к активисток.

Также они заявили, что женщин на высших должностях быть не может.

Напомним:

Соединенные Штаты завершили вывод своих войск из Афганистана — из Кабула вылетел последний американский самолет. Военная операция, длившаяся 20 лет, — завершена, это подтвердили в Пентагоне. За две недели эвакуировали более 120 тыс. человек. В то же время в Афганистане осталось более сотни американцев, которые не смогли добраться до аэропорта Кабула. Так же как и тысячи афганцев, сотрудничавших с США.

— из Кабула вылетел последний американский самолет. Военная операция, длившаяся 20 лет, — завершена, это подтвердили в Пентагоне. За две недели эвакуировали более 120 тыс. человек. В то же время в Афганистане осталось более сотни американцев, которые не смогли добраться до аэропорта Кабула. Так же как и тысячи афганцев, сотрудничавших с США. Спецназовец эксклюзивно для ТСН рассказал про уникальную спасательную операцию в Афганистане.

Напомним, что приход к власти террористической группировки "Талибан" в Афганистане вызывает ужас у местных жителей, особенно женщин. Многие женщины и девушки вынуждены бросать свои семьи и бежать с захваченных талибами населенных пунктов.

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