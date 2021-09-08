Відсікатимуть руки: таліби збираються відновити жорсткі покарання для засуджених

Бойовики запевняють, що буде встановлений певний процес і все визначатиметься "ісламським законодавством".
Представники ісламістського руху "Талібан" заявили, що відновлять суворі фізичні покарання, включаючи відсічення рук засудженим злодіям.
Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на заяву .
Такий жорсткий вид покарань, як відрубування кінцівок, був відомий ще під час правління "Талібану" в 1990-х роках. Водночас чиновники не повідомили, чи будуть відновлені інші санкції - включаючи публічні страти та забивання камінням.
Головний представник талібів Забіулла Моджахед заявив, що суди знову відкриються, коли таліби оголосять про новий уряд, а відрубування рук стане частиною штрафів, запропонованих судам.
"За верховенства ісламського законодавства буде певний процес. Це не буде застосовуватися стосовно усіх. Суди прийматимуть рішення ", - сказав він. Подібні ампутації іноді проводили в Ірані, Саудівській Аравії, Нігерії та Сомалі.
Раніше таліби розігнали жіночу демонстрацію в Кабулі. Бойовики застосували сльозогінний газ до активісток.
Також вони заявили, що жінок на вищих посадах бути не може.
Нагадаємо:
- Сполучені Штати завершили виведення своїх військ з Афганістану — з Кабула вилетів останній американський літак. Військова операція, що тривала 20 років, — завершена, це підтвердили в Пентагоні. За два тижні евакуювали понад 120 тис. Чоловік. Водночас в Афганістані залишилося більше сотні американців, які не змогли дістатися до аеропорту Кабула. Так само як і тисячі афганців, які співпрацювали з США.
- Спецпризначенець ексклюзивно для ТСН розповів про унікальну рятувальної операції в Афганістані.
- Нагадаємо, що прихід до влади терористичного угрупування "Талібан" в Афганістані викликає жах у місцевих жителів, особливо жінок. Багато жінок і дівчат змушені кидати свої сім'ї і бігти з захоплених талібами населених пунктів.