В Україні здорожчали крупи: у скільки обійдуться улюблені каші

За рік в українських магазинах та на ринках суттєво здорожчали крупи.
В Україні відпускні ціни виробників круп за рік збільшилися на 13-31%.
Про це повідомляється на сайті Мінагрополітики.
Зазначається, що станом на 3 вересня 2021 року відпускні ціни виробників на кукурудзяну крупу в середньому по Україні становили 12,91 грн/кг (на 24% вище, ніж на 3 вересня 2020 року); на гречану крупу – 35,63 грн/кг (на 14% вище); на пшоняну крупу – 14,10 грн/кг (на 13% вище); на горохову крупу – 14,33 грн/кг (на 20% вище); на ячмінну крупу – 11,20 грн/кг (на 31% вище).
Нагадаємо:
- Яблука на ринках подешевшали більше ніж на третину - таку позитивну тенденцію фіксують українські економісти. Ці фрукти цього року встановили рекорд зі зниження ціни.
- А ось морква та столовий буряк - здорожчали. За словами самих виробників, зростання цін у цьому сегменті став можливий завдяки активізації темпів збуту моркви і буряка. Водночас, пропозиція цих коренеплодів трохи зменшилася.