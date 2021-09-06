В Україні здорожчали крупи: у скільки обійдуться улюблені каші

В Україні здорожчали крупи: у скільки обійдуться улюблені каші

За рік в українських магазинах та на ринках суттєво здорожчали крупи.

В Україні відпускні ціни виробників круп за рік збільшилися на 13-31%.

Про це повідомляється на сайті Мінагрополітики.

Зазначається, що станом на 3 вересня 2021 року відпускні ціни виробників на кукурудзяну крупу в середньому по Україні становили 12,91 грн/кг (на 24% вище, ніж на 3 вересня 2020 року); на гречану крупу – 35,63 грн/кг (на 14% вище); на пшоняну крупу – 14,10 грн/кг (на 13% вище); на горохову крупу – 14,33 грн/кг (на 20% вище); на ячмінну крупу – 11,20 грн/кг (на 31% вище).

Нагадаємо:

Яблука на ринках подешевшали більше ніж на третину - таку позитивну тенденцію фіксують українські економісти. Ці фрукти цього року встановили рекорд зі зниження ціни.

більше ніж на третину - таку позитивну тенденцію фіксують українські економісти. Ці фрукти цього року встановили рекорд зі зниження ціни. А ось морква та столовий буряк - здорожчали. За словами самих виробників, зростання цін у цьому сегменті став можливий завдяки активізації темпів збуту моркви і буряка. Водночас, пропозиція цих коренеплодів трохи зменшилася.

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