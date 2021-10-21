Налоговая будет контролировать доходы украинцев: что известно

На недобросовестных граждан ждет наказание.

Налоговая будет контролировать доходы украинцев: такие методы уже заработают с 2022 года.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

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Ведомство будет проверять, не получаете ли вы зарплату в "конвертах". Служба будет предоставлять запросы в банки по поводу финансовых операций. В отдельных случаях финансовое учреждение сама может обратиться в полицию, если увидит денежные манипуляции клиента.

Именно поэтому перед тем, как захочется купить что-то дорогое, например, квартиру нужно будет объяснить налоговой — откуда у вас эти деньги.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла законопроект о виртуальных активы, предусматривающий законодательное урегулирование рынка цифровых активов. "За" проголосовало 276 депутатов. Закон позволит запустить рынок виртуальных активов в Украине. Иностранные и украинские криптобиржи смогут работать легально, а украинцы получат удобный и защищенный доступ к мировому рынку виртуальных активов.

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