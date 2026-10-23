Цілі міста без світла, "прильоти" від заходу до сходу: Росія влаштувала кривавий терор в Україні — всі наслідки

Росіяни атакували залізницю у Полтаві / © ДСНС

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Вночі 23 жовтня росіяни завдали масованого удару безпілотниками по цивільній та енергетичній інфраструктурі України від заходу до сходу. Зафіксовані влучання на 19 локаціях, а також падіння уламків на 13 локаціях. Внаслідок ворожої атаки загинули і постраждали люди.

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Чим РФ атакувала Україну і скільки цілей збила ППО

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що від вечора 22 жовтня ворог атакував 176 ударними БпЛА типу Shahed (92 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Брянськ, Шаталово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське.

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За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 140 ворожих БпЛА типу Shahed (68 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів. Бойова робота триває.

За попередньою інформацією, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.

Атака на Житомирську область

Протягом ночі 23 жовтня російські війська завдали ударів по цивільній інфраструктурі Житомирщини. Знову під атакою були об'єкти енергетики та житлові будинки. Пошкоджено 6 приватних домоволодінь. Інформації про жертв та постраждалих не надходило.

За даними ОВА, станом на 7 ранку відключеними від енергопостачання залишаються понад 900 населених пунктів області. Енергетики працюють цілодобово над відновленням електрики для користувачів. Роботи ускладнюються постійною загрозою нанесення повторних ударів.

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Усі служби продовжують працювати в посиленому режимі задля ліквідації наслідків ворожих атак та надання допомоги тим, хто цього потребує.

Атака на Волинську область

Волинська область була атакована реактивними БпЛА типу «Шахед». Понад 10 безпілотників були спрямовано на область упродовж ночі.

Внаслідок атак на обʼєкти енергетики майже 105 тисяч споживачів залишилися без світла. Зокрема, постраждали обʼєкти у Луцькому та Ковельському районах.

У Луцьку писали про пошкодження підстанцій, які живлять обласний центр. Є часткове обмеження водопостачання. Також у місті тимчасово не курсують тролейбуси. Рух автобусів відбувається за графіком.

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В ОВА повідомили про одного травмованого та пошкодження будинку у Луцькому районі.

Атака на Рівненську область

Протягом вечора та ночі 23 жовтня ворог атакував Рівненщину. Під прицілом опинилися енергетика, житловий сектор, бізнес. Один з невеликих населених пунктів на Півночі області зазнав сім атак поспіль.

На щастя, обійшлося без людських жертв. Частина Рівненської області зараз без світла.

Атака на Полтаву

Росія атакувала Полтаву. В одному з приватних житлових секторів вибуховою хвилею пошкоджено щонайменше шість домоволодінь - вибиті вікна, пошкоджені дахи.

На щастя, станом на зараз обійшлося без постраждалих.

За інформацією АТ «Полтаваобленерго», у мікрорайоні, що зазнав ворожої атаки, пошкоджено повітряну лінію електропередач.

У ДСНС повідомили, що ввечері російські війська атакували об’єкт залізничної інфраструктури. Обійшлося без постраждалих.

© ДСНС

Атака на Харківську область

У Харкові ворог завдав удару реактивним дроном по Слобідському району. Наслідки уточнюються. Було влучання у дах господарчої будівлі, виникла пожежа. Про постраждалих інформація наразі не надходила.

Також протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 12 населених пунктів Харківської області.

У Харківській ОВА повідомили, що внаслідок обстрілів двоє людей загинули; постраждали 46 людей, зокрема дитина.

У місті Лозова двоє людей загинули, постраждали 38 людей; у Харкові поранено 47-річну жінку; у місті Ізюм зазнали поранень жінки 46 і 22 років, 60-річний чоловік і 13-річний хлопчик, отримала гостру реакцію на стрес 50-річна жінка; на трасі Ізюм – Слов’янськ поранено 65-річного чоловіка; у місті Дергачі зазнала гострої реакції на стрес 56-річна жінка.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 2 ракети, 1 РСЗВ, 1 БпЛА типу «Герань-2», 3 БпЛА типу «Молнія», 3 fpv-дрони, 126 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури. Зокрема, у Харкові пошкоджено 15 автомобілів, 2 причепи, залізничну інфраструктуру. У Куп’янському районі пошкоджено адмінбудівлю, гараж, автомобіль (сел. Шевченкове), приватний будинок (с. Зелений Гай). В Ізюмському районі пошкоджено телятник (с. Бугаївка), комбайн (с. Вірнопілля), будинок (м. Барвінкове), приватний будинок (м. Ізюм).

У Харківському районі пошкоджено автомобіль (с. Черкаська Лозова), вантажний автомобіль, медичний заклад (м. Дергачі), складські приміщення (сел. Васищеве). У Лозівському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, торгівельні кіоски, автомобілі (м. Лозова). У Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок, адмінбудівлю (сел. Старий Салтів), приватний будинок, господарчу споруду (с. Мартове).

Атака на Дніпропетровську область

Росія обстріляла Дніпропетровщину. Майже 20 разів ворог атакував чотири райони області області безпілотниками.

У Дніпрі понівечена інфраструктура. У Павлограді пошкоджені адмінбудівля і приватна оселя. Двоє людей дістали поранень через атаку на Дніпровський район. Внаслідок удару виникла пожежа на підприємстві. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Постраждав 44-річний чоловік. Він лікується амбулаторно.

У Шахтарській громаді на Синельниківщині постраждала 26-річна жінка. Вона на амбулаторному лікуванні.

Атака на Запоріжжя

Внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю та Запорізькому району троє людей загинули, одна - дістала поранень. Загалом упродовж доби окупанти завдали 940 ударів по 46 населених пунктах Запорізької області. Зокрема, окупанти спрямували чотири ракетних удари по Запоріжжю.

Надійшло 90 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.

© Рада оборони Запорізької області

Атака на Одеську область

У ніч на 23 жовтня російська армія атакувала обʼєкт енергетики ДТЕК Одеські електромережі та цивільну інфраструктуру півдня Одещини.

Під ворожими ударами опинилася й рекреаційна зона. Пожежі, що виникли, наразі ліквідовані. Інформація про постраждалих не надходила.

© Одеська ОВА

© Одеська ОВА

© Олег Кіпер / Одеська ОВА

Атака на Вінницьку область

Упродовж 22 жовтня Вінницька область знову перебувала під масованою атакою росіян. Є пошкодження енергетичної та промислової інфраструктури, приватних домоволодінь та господарських будівель.

Постраждалих немає.

© Вінницька ОДА

© Вінницька ОДА

© Вінницька ОДА

© Вінницька ОДА

Атака на Сумську область

У ніч проти 23 жовтня російські загарбники масовано атакували Суми ударними безпілотниками. Частина ворожих дронів досягла цілей. Унаслідок обстрілу постраждали щонайменше двоє людей.

Ворожі дрони атакували об'єкти цивільної інфраструктури одразу у трьох різних частинах міста. Крім того, зафіксовано пошкодження в житловому секторі Ковпаківського району.

Постраждали щонайменше двоє людей, яким надають медичну допомогу.

Скільки українців лишилися без світла

У Міненерго заявили, що внаслідок російських атак понад 500 тисяч українців залишилися без світла. Вночі 23 жовтня ворог завдав ударів по енергетичнтх об'єктах у Житомирській, Миколаївській, Полтавській, Волинській, Хмельницькій, Рівненській областях.

На Одещині та Тернопільщині наразі триває ліквідація наслідків попередніх обстрілів. Окрім цього, є нові знеструмлення у Донецькій та Харківській областях.

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