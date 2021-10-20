Шмигаль відповів, чи планується в усій Україні локдаун

Протягом поточного тижня до лікарень госпіталізували 94,2% невакцинованих пацієнтів.

Уряд не планує вводити повний локдаун у всій Україні, але єдиною альтернативою тотальному карантину є масова вакцинація.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 20 жовтня.

"Бізнес і громадські заклади можуть працювати навіть у "червоній" зоні, якщо всі відвідувачі та працівники повністю вакциновані. Ми не плануємо вводити повний локдаун у всій країні та зупиняти економіку. Але як сказав цього тижня президент: єдиною альтернативою локдауну є масова вакцинація", - наголосив Шмигаль.

Також український прем'єр констатував, що країна наразі зіштовхнулася із "найбільшими викликами за весь час пандемії", оскільки фіксується надвисока кількість важких випадків і госпіталізацій.

"П’ять областей перейшли до "червоної" зони епідемічної небезпеки. Ще декілька регіонів можуть потрапити до цієї зони найближчими днями", - попередив він.

Водночас Шмигаль акцентував увагу, що 94,2% госпіталізованих з COVID-19 за тиждень були не вакциновані. А тому закликав українців вакцинуватися проти коронавірусу вже зараз і не чекати, поки регіон опиниться в "червоній" зоні.

"Ці цифри говорять самі за себе. Вакцинація рятує життя", - підсумував голова уряду.

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