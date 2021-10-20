Шмигаль відповів, чи планується в усій Україні локдаун

Протягом поточного тижня до лікарень госпіталізували 94,2% невакцинованих пацієнтів.
Уряд не планує вводити повний локдаун у всій Україні, але єдиною альтернативою тотальному карантину є масова вакцинація.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 20 жовтня.
"Бізнес і громадські заклади можуть працювати навіть у "червоній" зоні, якщо всі відвідувачі та працівники повністю вакциновані. Ми не плануємо вводити повний локдаун у всій країні та зупиняти економіку. Але як сказав цього тижня президент: єдиною альтернативою локдауну є масова вакцинація", - наголосив Шмигаль.
Також український прем'єр констатував, що країна наразі зіштовхнулася із "найбільшими викликами за весь час пандемії", оскільки фіксується надвисока кількість важких випадків і госпіталізацій.
"П’ять областей перейшли до "червоної" зони епідемічної небезпеки. Ще декілька регіонів можуть потрапити до цієї зони найближчими днями", - попередив він.
Водночас Шмигаль акцентував увагу, що 94,2% госпіталізованих з COVID-19 за тиждень були не вакциновані. А тому закликав українців вакцинуватися проти коронавірусу вже зараз і не чекати, поки регіон опиниться в "червоній" зоні.
"Ці цифри говорять самі за себе. Вакцинація рятує життя", - підсумував голова уряду.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
Нагадаємо, в Україні до вже п'яти "червоних" областей можуть додатися ще чотири регіони. Посилити обмеження там можуть вже цього тижня.
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