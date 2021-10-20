У Вінницькій області в 14 працівників дитячих їдалень виявили стафілокок

У Вінницькій області в 14 працівників дитячих їдалень виявили стафілокок

У харчоблоках навчальних закладах Вінничини тривають перевірки.

У Вінницькій області у 14 працівників дитячих їдалень виявили золотистий стафілокок, який є збудником багатьох захворювань. Саме стафілококове отруєння посідає перше місце серед харчових отруєнь.

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Як повідомили у Вінницькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ, їхні фахівці з 11 по 15 жовтня провели позачергові рейдові перевірки працівників дитячих їдалень у 25 садках, 2 інтернатах і 7 школах.

Загалом проби відібрали у 118 працівників. У 14 із них виявили золотистий стафілокок.

"Працівників, у яких виявили наявність бактерій, відсторонили від роботи. Вони проходитимуть відповідне лікування. Лабораторні обстеження працівників харчоблоків навчальних закладів Вінницької області тривають, нині працюють ще дві бригади", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що з 7 жовтня за постановою головного санітарного лікаря в Україні розпочались позачергові перевірки працівників їдалень після масових отруєнь дітей.

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