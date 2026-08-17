Несправність у вентиляції може коштувати життя: як розпізнати чадний газ та врятуватися

Комфорка / © pixabay.com

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Чадний газ невидимий і не має запаху, тож без спеціального датчика його не розпізнати. У квартирі він може утворюватися, коли паливо згорає за нестачі кисню — зокрема через проблеми з вентиляцією або неправильну роботу газового приладу.

ТСН.ua розповідає, на що насамперед варто звернути увагу, щоб себе убезпечити, та які симптоми — сигнал негайно діяти.

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Звідки береться чадний газ

Для горіння газу потрібен постійний приплив повітря, а продукти згоряння мають відводитися назовні. Якщо вентиляційний канал не працює, його перекрито або приміщення герметично зачинене, умови для безпечного горіння порушуються.

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Не плутайте чадний газ із побутовим: витік природного газу можна помітити за характерним запахом, а чадний газ не має запаху, кольору чи смаку. Тому відсутність запаху не означає, що в кімнаті безпечно.

Симптоми, які не варто списувати на втому

Перші ознаки отруєння можуть нагадувати застуду або перевтому. Насторожити мають:

головний біль і запаморочення;

слабкість, сонливість, незвична втома;

нудота або блювання;

задишка чи прискорене дихання;

сплутаність свідомості, порушення координації.

Особливо важливо звернути увагу, якщо схожі симптоми з’явилися в кількох людей одночасно й слабшають після виходу надвір. За сильного отруєння можливі втрата свідомості, порушення зору та пам’яті. Людина, яка спить, може не встигнути помітити небезпеку.

Що робити за підозри на отруєння

Не намагайтеся спочатку знайти причину чи перевірити прилад. Дійте послідовно:

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Негайно вийдіть на свіже повітря та виведіть усіх, хто перебуває в приміщенні. Уже ззовні зателефонуйте 112 або 103 і повідомте, що підозрюєте отруєння чадним газом. Не повертайтеся до квартири, доки її не оглянуть фахівці. Якщо людина непритомна або не дихає, диспетчер екстреної служби підкаже подальші дії. Не залишайте постраждалого самого.

Навіть якщо після виходу на повітря стало легше, це не скасовує звернення по медичну допомогу. Чадний газ може спричинити серйозне отруєння без очевидних зовнішніх ознак.

Як зменшити ризик до опалювального сезону

Перед початком холодів ще до осені варто замовити перевірку газового обладнання та вентиляційних каналів. Не ремонтуйте колонку, котел, плиту чи димохід самостійно — несправність має оцінити кваліфікований фахівець.

У побуті допомагають прості правила:

не закривайте вентиляційні решітки меблями, плівкою чи оздобленням;

не використовуйте газову плиту або духовку для обігрівання;

не залишайте полум’я без нагляду;

забезпечуйте приплив повітря під час роботи приладу відповідно до його інструкції;

розгляньте встановлення датчика чадного газу та регулярно перевіряйте його справність.

Якщо вентиляційний канал працює сумнівно, не перевіряйте тягу полум’ям самостійно. Зверніться до фахівців, які можуть безпечно оцінити стан системи та газового обладнання.

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