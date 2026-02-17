Масові отруєння: українців попередили про небезпеку та розповіли, як вберегтися

В Україні зросла кількість отруєння чадним газом / © pixabay.com

Лише за останні два тижні в Україні жертвами чадного газу стали понад сто людей, серед яких 41 дитина. Через проблеми з опаленням цієї зими випадків отруєння побільшало в рази. Головними «ворогами» виявилися неправильно встановлені генератори та спроби зігрітися біля газової плити.

Кореспондентка ТСН Наталія Ткачук зібрала поради фахівців, як не стати жертвою токсичної сполуки.

Генератор на балконі — смертельний вирок

Те, без чого українці вже не уявляють свого життя, може стати вбивцею. За статистикою ДСНС, більшість отруєнь цією зимою стаються саме через неправильне використання генераторів. Лише у лютому вони забрали життя шістьох людей.

Віктор Вітовецький, директор Департаменту цивільного захисту ДСНС: «Є випадки, коли людина встановлює генератор в себе в приміщенні або на балконі, що суворо заборонено нормами і законодавством. Генератор має бути назовні на відповідній відстані від стін».

Правила безпеки для генераторів:

Потужність до 1,0 кВт: мінімум 4 метри від вікон, дверей або гаражів.

Потужність понад 1,0 кВт: відстань має становити від 6 метрів.

Чому потрібно встановлювати датчики

Святослав Павлюк, виконавчий директор Асоціації «Енергоефективні міста України», на власному досвіді відчув підступність газу. Небезпечна сполука проникала до його квартири від котла сусідів через несправний димохід. Врятував чоловіка лише характерний звук датчика.

Святослав Павлюк: «500 гривень — ціна життя. Датчики можуть бути комбіновані: мати в собі і сенсор природного газу, і чадного, а можуть бути окремо. Якби не прилад, я б і не здогадувався, що в оселі знаходиться токсична речовина».

Рятувальники рекомендують встановлювати такі сигналізатори у верхній частині приміщення (чадний газ легший за повітря) — на кухні та в спальнях. Прилад спрацює, коли концентрація газу ще є безпечною для людини.

Плита як обігрівач: чому це небезпечно?

Через холод багато хто намагається зігрітися біля газової плити. Але такий метод — один із найризикованіших. 22 січня на Київщині родина з двома дітьми потрапила до лікарні саме через таке «опалення».

Святослав Павлюк: «Якщо конфорка залилася або залипла, вона буде не допалювати газ. Сигналом є чорні сліди на вашому посуді — це означає, що паливо згорає не повністю і виділяється чадний газ».

Зверніть увагу на колір полум’я:

Синій — газ згорає правильно.

Жовтий або помаранчевий — критичний сигнал виділення чадного газу.

Симптоми, які не можна ігнорувати

Чадний газ підступний тим, що симптоми отруєння нагадують звичайне нездужання або грип. Якщо в закритому приміщенні концентрація газу сягає 0,5% — людина може померти вже за 30 хвилин.

Анна Сєрова, сімейна лікарка: «Ранні симптоми неспецифічні: головний біль, запаморочення, нудота, проблеми з диханням, слабкість, сонливість. Це нагадує грипоподібний синдром, ніби ви просто захворіли».

Фахівці закликають: за перших ознак нездужання негайно вимикайте прилади, провітрюйте приміщення та виходьте на свіже повітря.

