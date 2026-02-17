Массовые отравления: украинцев предупредили об опасности и рассказали, как уберечься

В Украине возросло количество отравления угарным газом / © pixabay.com

Только за последние две недели в Украине жертвами угарного газа стали более ста человек, среди которых 41 ребенок. Из-за проблем с отоплением этой зимой случаев отравления стало больше в разы. Главными «врагами» оказались неправильно установленные генераторы и попытки согреться у газовой плиты.

Корреспондент ТСН Наталья Ткачук собрала советы специалистов, как не стать жертвой токсичного соединения.

Генератор на балконе — смертельный приговор

То, без чего украинцы уже не представляют своей жизни, может стать убийцей. По статистике ГСЧС, большинство отравлений этой зимой происходят именно из-за неправильного использования генераторов. Только в феврале они унесли жизни шести человек.

Виктор Витовецкий, директор Департамента гражданской защиты ГСЧС: «Есть случаи, когда человек устанавливает генератор у себя в помещении или на балконе, что строго запрещено нормами и законодательством. Генератор должен быть снаружи на соответствующем расстоянии от стен».

Правила безопасности для генераторов:

Мощность до 1,0 кВт: минимум 4 метра от окон, дверей или гаражей.

Мощность более 1,0 кВт: расстояние должно составлять от 6 метров.

Почему нужно устанавливать датчики

Святослав Павлюк, исполнительный директор Ассоциации «Энергоэффективные города Украины», на собственном опыте ощутил коварство газа. Опасное соединение проникало в его квартиру от котла соседей через неисправный дымоход. Спас мужчину только характерный звук датчика.

Святослав Павлюк: «500 гривен — цена жизни. Датчики могут быть комбинированные: иметь в себе и сенсор природного газа, и угарного, а могут быть отдельно. Если бы не прибор, я бы и не догадывался, что в доме находится токсичное вещество».

Спасатели рекомендуют устанавливать такие сигнализаторы в верхней части помещения (угарный газ легче воздуха) — на кухне и в спальнях. Прибор сработает, когда концентрация газа еще безопасна для человека.

Плита как обогреватель: почему это опасно?

Из-за холода многие пытаются согреться у газовой плиты. Но такой метод — один из самых рискованных. 22 января на Киевщине семья с двумя детьми попала в больницу именно из-за такого «отопления».

Святослав Павлюк: «Если конфорка залилась или залипла, она будет не дожигать газ. Сигналом являются черные следы на вашей посуде — это означает, что топливо сгорает не полностью и выделяется угарный газ».

Обратите внимание на цвет пламени:

Синий — газ сгорает правильно.

Желтый или оранжевый — критический сигнал выделения угарного газа.

Симптомы, которые нельзя игнорировать

Угарный газ коварен тем, что симптомы отравления напоминают обычное недомогание или грипп. Если в закрытом помещении концентрация газа достигает 0,5% — человек может умереть уже через 30 минут.

Анна Серова, семейный врач: «Ранние симптомы неспецифические: головная боль, головокружение, тошнота, проблемы с дыханием, слабость, сонливость. Это напоминает гриппоподобный синдром, будто вы просто заболели».

Специалисты призывают: при первых признаках недомогания немедленно выключайте приборы, проветривайте помещение и выходите на свежий воздух.

