Украинская певица Кристина Соловий рассекретила покупку квартиры в Киеве.

Артистка сама из Львовской области, однако с 2016 года она проживает в столице Украины. А это же исполнительница решила пустить корни и официально стать киевлянкой. Кристина Соловий на проекте "Наодинці з Гламуром" рассекретила, что купила квартиру в Киеве.

"Могу сказать, что я киевлянка, потому что я приобрела квартиру недавно", - говорит артистка Анне Севастьяновой.

Подробностей о своей новой квартире Кристина Соловий раскрывать не стала. Певица отметила, что предпочитает держать личную жизнь подальше от посторонних глаз. Вместо этого исполнительница призналась, что квартира является идеальной, чтобы в ней творить. Сейчас артистка работает над своим новым альбомом и обещает очень сильно удивить поклонников, ведь, мол, такой Кристину Соловий они еще не видели.

"Не хочу ничего рассказывать обо всем, что касается моей личной жизни. Сейчас в этой квартире я нашла идеальную атмосферу для своего творчества. Я сейчас работаю над альбомом, в котором очень много свободы. Такой Кристины Соловий вы еще не видели. Это было важно! И поэтому, наверное, я ее так долго ждала и искала. Там у меня происходит очень много встреч с друзьями", - отметила певица.

