Алина Гросу показалась с мужем-россиянином и призналась, почему не хочет партнерских родов

Алина Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Реклама

Украинская певица Алина Гросу впервые за долгое время приоткрыла завесу личной жизни и поделилась подробностями отношений с мужем — российским актером Романом Полянским.

Артистка признается, что сознательно не афиширует семейные моменты, ведь ее избранник не стремится к публичности. Впрочем, на этот раз она сделала исключение — опубликовала совместное фото и рассказала больше об их союзе. По словам Гросу, вместе они уже пять лет, а муж активно поддерживает ее в творчестве. Роман имеет музыкальное образование, играет на инструментах и помогает Алине работать над песнями.

«Он имеет музыкальное образование. Играет на музыкальных инструментах и у него кайфовый тембр голоса. Я когда пишу песни, прошу его подобрать мне гармонию на гитаре. В нашем доме куча музыкальных инструментов и он часто по вечерам играет и поет», — рассекретила звезда.

Реклама

Алина Гросу с мужем / © instagram.com/alina_grosu

Вскоре супруги впервые станут родителями. Гросу откровенно рассказала, что путь к беременности был непростым: в течение трех лет им не удавалось осуществить мечту. По словам артистки, все изменилось тогда, когда она эмоционально отпустила ситуацию. Говоря о будущих родах, певица отметила, что пока не рассматривает формат партнерских.

«У меня братик когда-то терял сознание, когда его жена рожала. Поэтому я бы не очень хотела, чтобы мой муж держал меня за ручку в это самое время. Я и так сама нервничать буду. Но хочу, чтобы он был в соседнем помещении и пуповинку перерезал, когда процесс закончится», — отметила артистка.

Сторис Алины Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Сторис Алины Гросу / © instagram.com/alina_grosu

К слову, хоть имя возлюбленного Алина официально не называет, пару неоднократно замечали вместе. К тому же на опубликованных фото несложно разглядеть черты лица, прическу российского актера и найти в биографии Романа Полянского музыкальное образование. Но сама артистка продолжает с юмором реагировать на вопросы о личном, оставляя эту часть жизни вне камер.