alyona alyona серьезно заболела и пожаловалась на свое состояние: "Даже больно дышать"

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

Украинская рэперша alyona alyona, настоящее имя которой Алена Савраненко, серьезно заболела.

О проблемах со здоровьем артистка рассказала в соцсети Threads. Исполнительница говорит, что болезнь резко дала о себе знать. Еще за день до этого знаменитость чувствовала себя прекрасно. А потом состояние alyona alyona ухудшилось. Певица говорит, что у нее диагностировали бронхит. Исполнительница признается, что чувствует себя настолько плохо, что ей даже дышать тяжело.

"Заболела этим гриппом, что все болеют. Бронхит такой, что аж больно дышать. А вчера как огурец была. Это оно с возрастом так косит? Или это какие-то новые болячки такие, что прогрессируют? Не люблю болезни", - поделилась исполнительница.

Сейчас alyona alyona лечится. Тем временем подписчики исполнительницы поддержали ее, дали советы, как быстро выздороветь, и пожелали как можно скорее вылечиться.

