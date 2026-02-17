- Дата публикации
alyona alyona серьезно заболела и пожаловалась на свое состояние: "Даже больно дышать"
Артистка честно призналась, что ее беспокоит.
Украинская рэперша alyona alyona, настоящее имя которой Алена Савраненко, серьезно заболела.
О проблемах со здоровьем артистка рассказала в соцсети Threads. Исполнительница говорит, что болезнь резко дала о себе знать. Еще за день до этого знаменитость чувствовала себя прекрасно. А потом состояние alyona alyona ухудшилось. Певица говорит, что у нее диагностировали бронхит. Исполнительница признается, что чувствует себя настолько плохо, что ей даже дышать тяжело.
"Заболела этим гриппом, что все болеют. Бронхит такой, что аж больно дышать. А вчера как огурец была. Это оно с возрастом так косит? Или это какие-то новые болячки такие, что прогрессируют? Не люблю болезни", - поделилась исполнительница.
Сейчас alyona alyona лечится. Тем временем подписчики исполнительницы поддержали ее, дали советы, как быстро выздороветь, и пожелали как можно скорее вылечиться.
Напомним, недавно актриса Ада Роговцева пожаловалась на проблемы со здоровьем. Артистка призналась, что с января ее мучают болезни.