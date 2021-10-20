Цілком реально: у Кремлі анонсували нову зустріч Путіна з Байденом 

Пєсков вважає, що президенти РФ і США можуть зустрітися цього року.

Зустріч президента Росії Володимира Путіна з американським лідером Джо Байденом може відбутися до кінця поточного року в тому чи іншому форматі.

Про це заявив прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков, пише російський "Інтерфакс".

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"У тому чи іншому форматі - цілком реальна", - сказав Пєсков.

Коли саме буде ця зустріч спікер Путіна не уточнив, але каже, що "своєчасно проінформує" про захід.

"Під час недавньої зустрічі Ушакова з Нуланд обговорювалися різні варіанти, були досягнуті певні розуміння. Після того, як вони будуть конкретизовані за форматами і за термінами, ми вас проінформуємо", - додав він.

Нагадаємо, що 16 червня Джо Байден і Володимир Путін провели переговори на старовинній віллі поруч з мальовничим Женевським озером.

Також президент РФ зазначив, що питання України піднімалося, але не дуже докладно. Тему вступу країни в НАТО обговорили "мазком".

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