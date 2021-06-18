Ексрадник Путіна заявив про "слабкість" Байдена і дав поради Україні

Ілларіонов вважає, що Байден "не здатний відстоювати найелементарніші речі".

Очільник Російської Федерації Володимир Путін під час саміту в Женеві на власному досвіді "переконався, наскільки слабким є нинішній президент США" Джо Байден.

Про це колишній радник російського лідера Андрій Ілларіонов заявив 17 червня в етері ток-шоу "Право на владу" на телеканалі 1+1.

"Особиста слабкість Байдена, яку можна було бачити через камери, доповіді, Путіну стала зрозумілою з безпосереднього контакту. Вони провели кілька годин разом. І для Путіна найголовніший факт для прийняття будь-яких його рішень - що з себе представляє діючий президент США, на які кроки він здатний і на які кроки він не здатний", - зазначив він.

Політик висловив думку про те, що глава американської держави "не здатний відстоювати найелементарніші речі".

"Дах" Байдена виявився дуже дірявим. Під "дахом" попереднього президента США Україна отримувала 415 млн доларів військової допомоги в рік. Під "дахом" цього президента допомога була скорочена до 125 млн", - пояснив своє твердження Ілларіонов.

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Він додав, що за часів Трампа "на лінії розмежування гинув в середньому один український військовослужбовець в місяць", а з моменту інавгурації Байдена "їх гине 12 осіб на місяць".

"За попереднього президента будівництво "Північного потоку-2" було заморожене на цілий рік і відновилося лише 24 січня - через 5 днів після інавгурації Байдена", - вказав радник Путіна.

За його словами, для захисту України важливі союзники, і США є найважливішим із них. Однак "є проблема з рішучістю нинішнього президента Америки надавати хоча б ту допомогу, яку надав Буш, коли почалося вторгнення російських військ на територію Грузії".

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Ілларіонов порадив українському уряду "продовжувати роботу з союзниками", використовуючи, зокрема, "нетрадиційні методи вмовлянь, які зараз і застосовує президент Зеленський".

"Головна лінія оборони все одно проходить в Україні - потрібно посилювати обороноздатність країни на всіх рівнях. Найголовніший чинник - захист країни самими українцями. Зеленський кілька днів тому сказав: "Ми не здамося!". Це найголовніше. Необхідно мобілізувати всі ресурси, щоб не здаватися", - підсумував він.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав розмову президентів США і РФ "предметною". "Президент Байден чітко заявив Путіну, що він твердо і непохитно стоятиме на захисті територіальної цілісності і суверенітету України", - зазначив очільник МЗС.

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