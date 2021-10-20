Ексдружина Віктора Павліка показала щемливе відео з померлим сином

У відео Павло співає та акомпанує собі на гітарі.

Колишня дружина Віктора Павліка Лора Созаєва вирішила підтримувати тих, хто опинився у такому ж складному становищі, як і вона.

На своїй сторінці в Instagram жінка розповідає про свій біль та ділиться спогадами. Так, у фотоблогу Лора розмістила щемливе відео з її сином від Павліка Павлом, якого не стало у серпні 2020-го року.

Паша грає на гітарі та співає пісню "Не жди меня мама".

"Я завжди говорила синові, коли чогось не знала, а він знав і цим пишався, що я хочу, щоб ти був краще за мене! У вихованні сина я діяла від зворотного досвіду в своєму житті. Мої батьки не були зі мною близькі, мало приділяли мені час, не допомагали мені в навчанні, і вже тоді я дала собі обіцянку, що я робитиму так, як хотіла б, щоб ставилися до мене", - поділилася Созаєва.

Вона зазначила, що була для сина справжнім другом і не жалкує про те, що 12 років життя вона присвятила вихованню сина.

"Я не шкодую, що у мене немає досягнень в кар'єрі, тому що 12 років я присвятила вихованню сина, і, як виявилося, не дарма... Ми стали більше друзями, ніж мамою і сином, я цього хотіла, але говорила, що ієрархія , звичайно, не буде порушена, все ж я старша за званням і за віком. Мені пощастило, що тато Паші міг нас забезпечувати, а я приділяти час синові - заняттям спортом і музикою", - поділилася Лора.

Жінка додала, що зараз, після смерті сина, почувається спустошеною і подякувала всім, хто активно її підтримує:

"21 рік я обіймала і казала "люблю" свого сина. Тепер я в порожнечі. Мені дуже важко! Я так вдячна всім, хто мені пише і підтримує, співчуває і обіймає на відстані. Вдячна за те, що ділитеся своїми історіями і переживаннями", - зазначила Созаєва.

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