Экс-жена Виктора Павлика показала щемящее видео с умершим сыном

В видео Павел поет и аккомпанирует себе на гитаре.

Бывшая жена Виктора Павлика Лора Созаева решила поддерживать тех, кто оказался в таком же сложном положении, как и она.

На своей странице в Instagram женщина рассказывает о своей боли и делится воспоминаниями. Так, в фотоблоге Лора разместила щемящее видео с ее сыном от Павлика Павлом, которого не стало в августе 2020-го года.

Паша играет на гитаре и поет песню "Не жди меня мама".

"Я всегда говорила сыну, когда чего-то не знала, а он знал и этим гордился, что я хочу, чтобы ты был лучше меня! В воспитании сына я действовала от обратного опыта в своей жизни. Мои родители не были со мной близки, мало уделяли мне время, помогали мне в учебе, и уже тогда я дала себе обещание, что я буду делать так, как хотела бы, чтобы относились ко мне", — поделилась Созаева.

Она отметила, что была для сына настоящим другом и не жалеет о том, что 12 лет жизни она посвятила воспитанию сына.

"Я не жалею, что у меня нет достижений в карьере, потому что 12 лет я посвятила воспитанию сына, и, как оказалось, не зря ... Мы стали больше друзьями, чем мамой и сыном, я этого хотела, но говорила, что иерархия, конечно, не будет нарушена, все же я старше по званию и по возрасту. Мне повезло, что папа Паши мог нас обеспечивать, а я уделять время сыну — занятиям спортом и музыкой", — поделилась Лора.

Женщина добавила, что сейчас, после смерти сына, чувствует себя опустошенной и поблагодарила всех, кто активно ее поддерживает:

"21 год я обнимала и говорила "люблю" своему сыну. Теперь я в пустоте. Мне очень трудно! Я так благодарна всем, кто мне пишет и поддерживает, сочувствует и обнимает на расстоянии. Благодарна за то, что делитесь своими историями и переживаниями", — отметила Созаева.

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