16-летнюю дочь Оли Поляковой экстренно прооперировали

У Марии сильно болел живот.
Певица Оля Полякова рассказала, что случилось с ее дочерью Машей.
Так, недавно 16-летняя девушка показала видео, которое сняла в больнице. В нем Маша лежит на больничной койке, а к ее телу присоединены различные медицинские трубки. В программе "Світське життя" артистка рассказала, что ее ребенка прооперировали.
"У Маши была срочная ситуация. Было очень страшно, потому что такие вещи происходят неожиданно. У нее очень сильно болел два дня живот и мы не знали, что это творится. Когда уже посмотрели на УЗИ — ее срочно забрали оперировать", — поделилась артистка .
Исполнительница не назвала диагноз, из-за которого пришлось делать оперативное вмешательство. Впрочем, Оля отметила, что сейчас все в порядке и Маша будет здоровая: "Но к бабке надо сходить, чтобы слизать со лба".
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