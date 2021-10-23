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Динамо - Дніпро-1: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Динамо - Дніпро-1: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

ФК Динамо Київ

У Києві зустрінуться перша та четверта команди чемпіонату.

У неділю, 24 жовтня, київське "Динамо" прийматиме "Дніпро-1" у поєдинку 12-го туру української Прем'єр-ліги.

Команди зіграють на столичному "Олімпійському". Зустріч розпочнеться о 17:00.

Дивіться матч "Динамо" - "Дніпро-1" в прямому ефірі на телеканалі 2+2 та онлайн на нашому сайті.

  • "Динамо" (29 очок) лідирує в УПЛ після 11 турів, випереджаючи "Шахтар" на три бали. "Дніпро-1" посідає четверту сходинку з 22 балами у своєму активі.
  • В 13-му турі УПЛ "Динамо" 30 жовтня в гостях зіграє з "Маріуполем", а "Дніпро-1" у перший день листопада проведе домашній поєдинок з "Минаєм".
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ-2021/22
12 тур
Динамо Київ

Неділя, 24 жовтня / 17:00
Київ. НСК "Олімпійський"
ТВ-трансляція - 2+2

 Дніпро-1
  СТАТИСТИКА МАТЧУ  
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