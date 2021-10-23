Динамо - Днепр-1: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

В Киеве встретятся первая и четвертая команды чемпионата.

В воскресенье, 24 октября, киевское "Динамо" примет "Днепр-1" в поединке 12-го тура украинской Премьер-лиги.

Команды сыграют на столичном "Олимпийском". Встреча начнется в 17:00.

Смотрите матч "Динамо" - "Днепр-1" в прямом эфире на телеканале 2+2 и онлайн на нашем сайте.

"Динамо" (29 очков) лидирует в УПЛ после 11 туров, опережая "Шахтер" на три балла. "Днепр-1" занимает четвертое место с 22 баллами в своем активе.

В 13-м туре УПЛ "Динамо" 30 октября в гостях сыграет с "Мариуполем", а "Днепр-1" в первый день ноября проведет домашний поединок с "Минаем".

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ-2021/22

12 тур Воскресенье, 24 октября / 17:00

Киев. НСК "Олимпийский"

ТВ-трансляция - 2+2 СТАТИСТИКА МАТЧА

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