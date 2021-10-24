Даниэль Салем признался, почему не хочет быть отцом сына

Даниэль Салем признался, почему не хочет быть отцом сына

Также ведущий рассказал, где учится его дочь.

В этом году дочь телеведущего Даниэля Салема стала школьницей.

Девочка пошла в первый класс. В программе "Світське життя" знаменитость рассказал, что они с женой выбрали не частную, а государственную школу.

"Потому что, я думаю, что это нормально. Любимый предмет — математика. Мы даем какие-то перекусы, но очень крутая еда в школах, очень вкусная, я ее попробовал, котлетки, пюре, борщ. Самое главное, что ей нравится", — заметил звезда.

Знаменитость признался, что мечтает иметь много детей. Впрочем, Салем не хочет быть отцом сыновей.

"Я хочу около 15 детей, но я хочу, чтобы они все были девочками. Девочки — это круто, а пацаны — нет. Я шучу, но мне просто очень нравится моя дочь и я хочу еще девочек", — пояснил он.

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