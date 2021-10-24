Представительница МИД России обвинила Госдеп США в "садизме"

По ее словам, процедура получения визы гражданами России превратилась в настоящий ад.
Решение Госдепа США отнести россиян к "бездомным национальностям", из-за которого они вынуждены будут получать визы в Варшаве, вызвало возмущение спикера МИД РФ Марии Захаровой.
В воскресенье, 24 октября, в своем Telegram-канале она заявила, что США превратили процедуру получения визы гражданами России в настоящий ад, издевательство и садизм.
"Прочитала, что Государственный департамент внес россиян, готовых оформить визу в США, в категорию" бездомные национальности ". Они превратили банальную для XXI века техническую процедуру в настоящий ад, в основе которого — издевательство на грани садизма", — написала Захарова.
Пресс-секретарь российского МИДа обвинила американских дипломатов в разрушении созданной ими системы оказания консульских услуг в России и "собственных идеалов свободы".
Мария Захарова упрекнула Госдепа США за то, что его решение наносит удар "по семьям и родственникам".
Как известно, 24 октября Государственный департамент США отнес граждан России, которые хотят получить иммиграционную визу Соединенных Штатов, к категории Homeless Nationalities (дословно — "бездомные национальности"). Такими считают граждан государств, на территории которых нет консульского представительства США, и жителей стран с нестабильной ситуацией с безопасностью.
Напомним, ранее США закрыли последнее консульство, которое было в Российской Федерации.