Представительница МИД России обвинила Госдеп США в "садизме"

По ее словам, процедура получения визы гражданами России превратилась в настоящий ад.

Решение Госдепа США отнести россиян к "бездомным национальностям", из-за которого они вынуждены будут получать визы в Варшаве, вызвало возмущение спикера МИД РФ Марии Захаровой.

В воскресенье, 24 октября, в своем Telegram-канале она заявила, что США превратили процедуру получения визы гражданами России в настоящий ад, издевательство и садизм.

"Прочитала, что Государственный департамент внес россиян, готовых оформить визу в США, в категорию" бездомные национальности ". Они превратили банальную для XXI века техническую процедуру в настоящий ад, в основе которого — издевательство на грани садизма", — написала Захарова.

Также читайте В Киев доставили боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение из США

Пресс-секретарь российского МИДа обвинила американских дипломатов в разрушении созданной ими системы оказания консульских услуг в России и "собственных идеалов свободы".

Мария Захарова упрекнула Госдепа США за то, что его решение наносит удар "по семьям и родственникам".

Как известно, 24 октября Государственный департамент США отнес граждан России, которые хотят получить иммиграционную визу Соединенных Штатов, к категории Homeless Nationalities (дословно — "бездомные национальности"). Такими считают граждан государств, на территории которых нет консульского представительства США, и жителей стран с нестабильной ситуацией с безопасностью.

Напомним, ранее США закрыли последнее консульство, которое было в Российской Федерации.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку