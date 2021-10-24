Речниця МЗС Росії звинуватила Держдеп США у "садизмі"

За її словами, процедура отримання візи громадянами Росії перетворилася на справжнє пекло.

Рішення Держдепу США віднести росіян до “безпритульних національностей”, через яке вони змушені будуть отримувати віз у Варшаві, викликало обурення речниці МЗС РФ Марії Захарової.

У неділю, 24 жовтня, у своєму Telegram-каналі вона заявила, що США перетворили процедуру отримання візи громадянами Росії на справжнє пекло, знущання і садизм.

“Прочитала, що Державний департамент вніс росіян, готових оформити візу в США, в категорію „безпритульні національності“. Вони перетворили банальну для XXI століття технічну процедуру в справжнє пекло, в основі якого — знущання на межі садизму", — написала Захарова.

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Речниця російського МЗС звинуватила американських дипломатів у зруйнуванні створеної ними системи надання консульських послуг у Росії та “власних ідеалів свободи”.

Марія Захарова дорікнула Держдепу США за те, що його рішення наносить удар “по сім’ях і родичах”.

Як відомо, 24 жовтня Державний департамент США відніс громадян Росії, які хочуть отримати імміграційну візу Сполучених Штатів, до категорії Homeless Nationalities (дослівно — "безпритульні національності"). Такими вважають громадян держав, на території яких немає консульського представництва США, та жителів країн із нестабільною ситуацією з безпекою.

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати Америки закрили останнє консульство, яке було в Російській Федерації.

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