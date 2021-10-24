Донька Кузьми Скрябіна відповіла, чому ще не народила первістка

24-річна дівчина майже два роки заміжня.

Донька українського музиканта, лідера гурту "Скрябін" Андрія "Кузьми" Кузьменка – Барбара – відповіла, чому ще не народила первістка.

Так, 24-річна дівчина 2019 року вийшла заміж за свого однокурсника Віктора Тура. У програмі "Світське життя" донька легенди відповіла, що із поповненням у родині не квапиться, тому що будує кар'єру.

Барбара Кузьменко з чоловіком / instagram.com/kuzmenko_barbara

"Хочу вирости в плані кар'єри, стати на ноги в плані дермато-косметології, тому зараз займаюся повністю цим", – поділилася Барбара.

Також дівчина зізналася, що мріє відкрити власну клініку.

"За два місяці закінчую інтернатуру по дермато-венерології і кожен місяць проходжу якісь курси, то контурна пластика, то ботокс, тобто кожен раз різні курси. На роботу також влаштувалася і працюю зараз в клініці", – розповіла вона.

Барбара Кузьменко / instagram.com/kuzmenko_barbara

Дівчина додала, що також робить собі уколи краси. Втім, вона не вдається до ін'єкцій, які призначені не для її віку.

"Деякі ін'єкції я пробувала колоти, тому що, коли ти в цій сфері, це дуже цікаво, як вона подіє саме на тебе, щоб потім це розповідати людям", – зазначила Кузьменко.

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