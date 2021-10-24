Оля Полякова розсекретила, чому працює з психотерапевтом

Артистка звернулася до спеціаліста зі Швейцарії.

Українська співачка Оля Полякова зізналася, що працює із психотерапевтом.

У програмі "Світське життя" артистка розповіла, що звернулася до спеціаліста, тому що через тривогу завжди була як "білка в колесі" і не може розслабитися.

"Я зв'язуюся з нею онлайн, тому що вона живе у Швейцарії. Вона – швейцарська професорка. Мені люди кажуть: "Звідки стільки енергії? Все встигаєш – і це, і те, і на концерти їздиш, і хліб печеш, і спортом займаєшся, і дітьми займаєшся". Мені завжди здавалося, що я дуже така енергійна, а потім я зрозуміла, що це просто відчуття тривоги, яке мене підштовхує вистрибувати з трусів і все це робити. І коли я була трішки молодшою – я якось не зважала на це, а коли я подорослішала – зрозуміла, що це може мене висмоктати", – поділилася знаменитість.

Тому, зараз Полякова займається цією проблемою, аби трішки заспокоїтися. Зірка також додала, що платить за консультації 100 євро, зазначивши, що це середня ціна у психотерапевтів Києва.

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