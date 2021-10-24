Оля Полякова рассекретила, почему работает с психотерапевтом

Артистка обратилась к специалисту из Швейцарии.

Украинская певица Оля Полякова призналась, что работает с психотерапевтом.

В программе "Світське життя" артистка рассказала, что обратилась к специалисту, так как из-за тревоги всегда была как "белка в колесе" и не может расслабиться.

"Я связываюсь с ней онлайн, потому что она живет в Швейцарии. Она — швейцарский профессор. Мне люди говорят: "Откуда столько энергии? Все успеваешь — и это, и то, и на концерты ездишь, и хлеб печешь, и спортом занимаешься, и детьми занимаешься". Мне всегда казалось, что я очень такая энергичная, а потом я поняла, что это просто чувство тревоги, которое меня подталкивает выпрыгивать из трусов и все это делать. И когда я была немного моложе — я как-то не обращала на это внимание, а когда я повзрослела — поняла, что это может меня высосать", — поделилась знаменитость.

Поэтому, сейчас Полякова занимается этой проблемой, чтобы немного успокоиться. Звезда также добавила, что платит за консультации 100 евро, отметив, что это средняя цена в психотерапевтов Киева.

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