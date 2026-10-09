Продюсер Поляковой резко поставил на место хейтеров, приписывающих ей "счастье от прихода России"

Михаил Ясинский и Оля Полякова / © facebook.com/polyakovamusic

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Продюсер певицы Оли Поляковой — Михаил Ясинский — отреагировал на упреки в адрес артистки по поводу ее гражданской позиции.

Звездный продюсер возмутился тем, что люди делают выводы об отношении Поляковой к «возможному» приходу России в Украину, не имея оснований для этого. По его мнению, подобные заявления не аргументированная критика, а лишь попытка обесценить артистку.

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«Такие детские формулировки. Потому что, когда уважаемые люди говорят, что „если бы завтра сюда пришла Россия, то Оля Полякова была бы счастлива“, то это такой разговор… Даже не хочется никаких примеров здесь приводить. Оно должно состояться, а затем делать выводы. А какие-то предположения — это детский сад. Это манипуляция. Это когда нечего больше сказать», — заявил продюсер в инетрвью «Насправді MAX».

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Оля Полякова

Он также напомнил о поездках певицы в прифронтовые города, в частности Мариуполь, где она выступала перед военными и гражданскими еще в 2015 году. По словам Ясинского, после этого Полякова продолжала работать в Украине и не ездила в Москву зарабатывать кровавые деньги.

«Если я ничего не придумываю, то Оля, кажется, первой поехала в Мариуполь. Или в тот момент она была одной из первых, кто туда поехал в 2015 году к военным и гражданским. На тот момент мы первыми поехали в прифронтовые города. Она работала с тех пор в Украине, никогда не ездила в Москву и зарабатывала здесь. Где уважение и упоминание об этом у них?» — подчеркнул Ясинский.

Напомним, недавно блогер и ведущая Даша Кубик заявила о «прилете» возле своего ЖК в Киеве. Она удивила своей реакцией на русский террор.

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