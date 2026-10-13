- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 358
- Время на прочтение
- 1 мин
Дочь Поляковой с мужем-иностранцем восхитила одинаковыми леопардовыми образами на прогулке
Супруги вместе с домашним любимцем прогулялись по парку в США.
Старшая дочь певицы Оли Поляковой — 21-летняя Маша — устроила осеннюю фотопрогулку с мужем Эденом Пасарелли и их собачкой.
Супруги выбрали парные костюмы с леопардовым принтом и отправились в живописный парк в США. Эден фотографировал возлюбленную на фоне осенних деревьев и водоема, а снимками девушка поделилась в Instagram.
«Осенний вайб», — лаконично подписала кадры Маша.
На фото дочь Поляковой игриво позировала перед камерой, демонстрируя стильный семейный образ. Она также опубликовала фотографию мужа Эдена, который поддержал идею парного наряда.
Напомним, Маша Полякова и американец Эден Пасарелли поженились летом прошлого года за границей. При этом пышную свадьбу влюбленные планируют провести позже. А пока же проводят большую часть времени за учебой в США. Но время от времени Маша с мужем наведывается в Украину и гостит в особняке своей звездной семьи.
Напомним, недавно певица Ассия Ахат рассказала о своих путешествиях в США и как там проводит время со звездной крестницей Полиной — дочерью Никитина и Горбачевой.