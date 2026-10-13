Дочь Поляковой с мужем-иностранцем восхитила одинаковыми леопардовыми образами на прогулке

Маша Полякова с мужем

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Старшая дочь певицы Оли Поляковой — 21-летняя Маша — устроила осеннюю фотопрогулку с мужем Эденом Пасарелли и их собачкой.

Супруги выбрали парные костюмы с леопардовым принтом и отправились в живописный парк в США. Эден фотографировал возлюбленную на фоне осенних деревьев и водоема, а снимками девушка поделилась в Instagram.

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«Осенний вайб», — лаконично подписала кадры Маша.

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Маша Полякова

Маша Полякова

На фото дочь Поляковой игриво позировала перед камерой, демонстрируя стильный семейный образ. Она также опубликовала фотографию мужа Эдена, который поддержал идею парного наряда.

Муж Маши Поляковой

Напомним, Маша Полякова и американец Эден Пасарелли поженились летом прошлого года за границей. При этом пышную свадьбу влюбленные планируют провести позже. А пока же проводят большую часть времени за учебой в США. Но время от времени Маша с мужем наведывается в Украину и гостит в особняке своей звездной семьи.

Напомним, недавно певица Ассия Ахат рассказала о своих путешествиях в США и как там проводит время со звездной крестницей Полиной — дочерью Никитина и Горбачевой.

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