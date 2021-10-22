До Києва доставили боєприпаси, протитанкове та високоточне озброєння зі США

До Києва доставили боєприпаси, протитанкове та високоточне озброєння зі США

Третя партія додаткової військової допомоги США прибула до України.

У п’ятницю, 22 жовтня, літак з третьою партією додаткової військової допомоги на 60 млн доларів від уряду США приземлився в аеропорту "Бориспіль”. У цьому вантажі - боєприпаси, протитанкова і високоточна зброя, а також медичне обладнання.

Про цей повідомили у пресслужбі Міноборони України.

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В оборонному відомстві нагадали, що 10 та 18 жовтня до України вже було доставлено попередні дві партії вантажу.

“Міжнародна безпекова допомога на 60 млн доларів стала можливою завдяки домовленостям, досягнутим під час нещодавнього візиту Президента Володимира Зеленського до США. Вона надана додатково до раніше погодженого обсягу у 250 млн доларів”, - йдеться у повідомленні оборонного відомства.

Нагадаємо, раніше США збільшили військову допомогу Україні на 2022 рік.

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