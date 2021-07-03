США збільшили військову допомогу Україні на 2022 рік

Прийнятий документ передбачає виділення 275 мільйонів доларів за програмою Пентагону "Ініціатива безпекової допомоги Україні".

Комітет з питань асигнувань Палати представників США схвалив законопроєкт, згідно з яким у 2022 фінансовому році військова допомога Україні складе 481,5 мільйона доларів, що на 28,5 мільйона більше, ніж у поточному році.

Про це повідомила пресслужба американського посольства у Facebook.

Зазначається, що з вказаної суми 125 мільйонів доларів (на десять мільйонів більше, ніж у 2021-му) будуть виділені на цілі безпеки допомоги Україні за статтею "Міжнародне військове фінансування".

Крім того, прийнятий документ передбачає виділення 275 мільйонів доларів за програмою Пентагону "Ініціатива безпекової допомоги Україні" (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI).

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Також в посольстві заявили, що в прийнятому комітетом законопроєкті містяться положення про загрозу завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

Раніше про збільшення військової допомоги зі США заявляв президент України Володимир Зеленський. Під час запланованої у Вашингтоні зустрічі Володимира Зеленського та Джо Байдена буде обговорюватися питання збільшення військової допомоги та оборонних поставок.

Нагадаємо, що військова допомога Україні, яка обговорювалася під час візиту американських сенаторів і держсекретаря США Ентоні Блінкена, стосується зміцнення оборони країни в Чорному та Азовському морях.

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