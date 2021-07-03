США увеличили военную помощь Украине на 2022 год

Принятый документ предусматривает выделение 275 миллионов долларов по программе Пентагона "Инициатива безопасности помощи Украине".

Комитет по вопросам ассигнованиям Палаты представителей США одобрил законопроект, согласно которому в 2022 финансовом году военная помощь Украине составит 481,5 миллиона долларов, что на 28,5 миллиона больше, чем в текущем году.

Об этом сообщила пресс-служба американского посольства в Facebook.

Отмечается, что из указанной суммы 125 миллионов долларов (на десять миллионов больше, чем в 2021-м) будут выделены на цели безопасности помощи Украине по статье "Международное военное финансирование".

Кроме того, принятый документ предусматривает выделение 275 миллионов долларов по программе Пентагона "Инициатива безопасности помощи Украине" (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI).

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Также в посольстве заявили, что в принятом комитетом законопроекте содержатся положения об угрозе завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Ранее об увеличении военной помощи из США заявлял президент Украины Владимир Зеленский. Во время запланированной в Вашингтоне встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена будет обсуждаться вопрос увеличения военной помощи и оборонных поставок.

Напомним, что военная помощь Украине, которая обсуждалась во время визита американских сенаторов и госсекретаря США Энтони Блинкена, касается укрепления обороны страны в Черном и Азовском морях.

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