Мальта заборонила в'їзд туристам з України

Нові правила в'їзду почали діяти від 21 жовтня.
Мальта оновила список країн, чиї туристи не можуть в'їжджати на острів, у переліку опинилися громадяни України. Через епідситуацію мальтійський уряд вніс Україну до "темно-червоного списку".
Про це повідомляється на сайті медичного відомства Мальти.
Згідно з оновленими даними, щепленим чи нещепленим туриствам з України заборонено перетинати кордон Мальти. Нові правила в'їзду почали діяти від 21 жовтня. Однак є винятки. Тепер українцям для в'їзду у країну потрібно мати дозвіл від влади, після цього потрібно показати ПЛР-тест на коронавірус. Якщо він буде негативний, тоді заповнити спеціальну форму і провести в карантині 2 тижні.
Зауважимо, Україна ще мінімум на тиждень залишиться в "зеленій" зоні ЄС. Європейський союз на цьому тижні вирішив не оновлювати список країн, які вважаються безпечними для в’їзду до країн блоку ЄС.
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