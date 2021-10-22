Мальта заборонила в'їзд туристам з України

Нові правила в'їзду почали діяти від 21 жовтня.

Мальта оновила список країн, чиї туристи не можуть в'їжджати на острів, у переліку опинилися громадяни України. Через епідситуацію мальтійський уряд вніс Україну до "темно-червоного списку".

Про це повідомляється на сайті медичного відомства Мальти.

Згідно з оновленими даними, щепленим чи нещепленим туриствам з України заборонено перетинати кордон Мальти. Нові правила в'їзду почали діяти від 21 жовтня. Однак є винятки. Тепер українцям для в'їзду у країну потрібно мати дозвіл від влади, після цього потрібно показати ПЛР-тест на коронавірус. Якщо він буде негативний, тоді заповнити спеціальну форму і провести в карантині 2 тижні.

Зауважимо, Україна ще мінімум на тиждень залишиться в "зеленій" зоні ЄС. Європейський союз на цьому тижні вирішив не оновлювати список країн, які вважаються безпечними для в’їзду до країн блоку ЄС.

Новини світу: Шрі-Ланка спростила правила в'їзду для повністю вакцинованих подорожувальників

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання