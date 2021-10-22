Мальта запретила въезд туристам из Украины

Новые правила въезда начали действовать с 21 октября.

Мальта обновила список стран, чьи туристы не могут въезжать на остров, в перечне оказались граждане Украины. Через эпидситуацию мальтийское правительство внесло Украину в "темно-красный список".

Об этом сообщается на сайте медицинского ведомства Мальты.

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Согласно обновленным данным, привитым или непривитым туристам из Украины запрещено пересекать границу Мальты. Новые правила въезда начали действовать с 21 октября. Однако есть исключения. Теперь украинцам для въезда в страну необходимо иметь разрешение от властей, после этого нужно показать ПЦР-тест на коронавирус. Если он будет отрицательный, тогда заполнить специальную форму и провести в карантине 2 недели.

Заметим, Украина еще минимум на неделю останется в "зеленой" зоне ЕС. Европейский союз на этой неделе решил не обновлять список стран, котоые считаются безопасными для въезда в страны блока ЕС.

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