Путешествия в ЕС: Украина еще на неделю остается в "зеленом списке"

Путешествия в ЕС: Украина еще на неделю остается в "зеленом списке"

Список "безопасных" стран ЕС пересмотрит на следующей неделе.

Европейский союз на этой неделе решил не обновлять список стран, которые считаются безопасными для въезда в страны блока ЕС. Поэтому Украина пока остается в "зеленой" зоне.

Об этом сообщил в Twitter брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

Также читайте По Европе распространяется очередная волна эпидемии COVID-19: закроет ли ЕС границы для путешественников

"В конце концов, на этой неделе не будет изменений до рекомендованного ЕС безопасного списка третьих стран. Это означает, что Украина пока остается в" зеленом "списке. На следующей неделе список будет повторно пересмотрен", — говорится в заметке брюссельского корреспондента.

in the end there will be NO changes to the EU's recommended safe third country # COVID19 travel list this week. that means #Ukraine remains for now. the list will be reviewed again next week — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 22, 2021

Напомним, в начале этой недели стало известно, что Евросоюз готов внести Украину в "красною" зону из-за того, наша страна по нескольким критериям не отвечала европейским "ковидним" нормам. ЕС уже даже готовил официальное решение о виключнення Украины с "зеленого" списка.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МЗ 0-800-602-019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку