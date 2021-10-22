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Путешествия в ЕС: Украина еще на неделю остается в "зеленом списке"

Путешествия в ЕС: Украина еще на неделю остается в "зеленом списке"

Associated Press

Список "безопасных" стран ЕС пересмотрит на следующей неделе.

Европейский союз на этой неделе решил не обновлять список стран, которые считаются безопасными для въезда в страны блока ЕС. Поэтому Украина пока остается в "зеленой" зоне.

Об этом сообщил в Twitter брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

"В конце концов, на этой неделе не будет изменений до рекомендованного ЕС безопасного списка третьих стран. Это означает, что Украина пока остается в" зеленом "списке. На следующей неделе список будет повторно пересмотрен", — говорится в заметке брюссельского корреспондента.

Напомним, в начале этой недели стало известно, что Евросоюз готов внести Украину в "красною" зону из-за того, наша страна по нескольким критериям не отвечала европейским "ковидним" нормам. ЕС уже даже готовил официальное решение о виключнення Украины с "зеленого" списка.

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