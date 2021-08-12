ЕС открывает границы: куда могут поехать украинцы и при каких условиях

Европейских стран, куда могут поехать украинцы, становится все больше.

Летние отпуска в разгаре и все больше европейских стран начинают восстанавливать туризм и открывают свои границы для иностранцев, в том числе и украинцев. Но из-за пандемии государства готовы пускать к себе граждан других стран при условии соблюдения определенных карантинных условиях — ПЦР-теста или вакцинации или должны быть выполнены два условия. В то же время другие государства открыли границы и не выдвигают дополнительные требования.

Какие страны ЕС обновили правила и готовы пускать к себе украинских туристов и при каких условиях, читайте в материале ТСН.ua.

Италия

Италия, которая в Европе является одной из наиболее пострадавших от первой волны коронавируса, с 31 июля 2021 года позволила наконец въезжать украинцам. Но для путешествия нужно иметь отрицательный ПЦР-тест или тест на антиген (сделанный за 72 часа).

Кроме того, надо иметь заполненную онлайн форму санитарного контроля Passenger Locator Form, которая доступна по ссылке https://app.euplf.eu/.

После приезда в Италию граждане должны пройти самоизоляцию продолжительностью пять дней, после чего сделать повторный тест на COVID-19, который должен подтвердить отрицательный результат.

Франция

В этой стране требуется свидетельство о вакцинации или свежий отрицательный тест. Так, вакцинированные на въезде во Францию должны показать свидетельство о вакцинации, проведенной проведена одним из препаратов: Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield и Jansen/Johnson & Johnson.

Для контроля на границе требуют предъявить только документ, подтверждающий вакцинацию и заполнить заявление об отсутствии симптомов Covid-19 и/или об отсутствии контактов с лицами, заболевших Covid-19.

Если нет вакцинации, можно въехать во Францию при наличии ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до въезда, или теста на антитела, сделанного не ранее, чем за 24 часа до въезда.

Указанные условия въезда применяются как к взрослым, так и к детям (старше 12 лет).

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Германия

На въезде в Германию во всех требуют результаты теста, подтверждение выздоровления или подтверждение полной вакцинации. Тест необходимо сделать максимум за 72 часов до въезда (ПЦР) или за 48 часов до въезда (быстрый тест на антигены) и получить отрицательный результат.

В случае въезда из регионов с вариантами вирусов необходимо предоставить результаты прохождения теста. В таком случае документ о выздоровлении или вакцинацию будет недостаточным, и следует предоставить результаты теста, сделанные максимум за 24 часа в случае быстрого теста на антигены или максимум за 72 часа в случае теста ПЦР.

Важно, чтобы вторая доза вакцины была введена за 14 дней до путешествия. Свидетельство о прививках будут проверять как полиция, так и авиакомпании. В Германии признают сейчас прививки такими вакцинами: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Венгрия

Украинцы могут путешествовать в Венгрию при условии наличия отрицательного результат в ПЦР-теста на COVID-19. Он должен быть сделан не позднее 72 часов в момент въезда. Также, как вариант, может быть украинский или венгерский сертификат о вакцинации против коронавируса (вместе с гражданами, имеющими сертификат, также могут без ограничений въезжать дети до 18 лет).

У тех, кто следует транзитом, могут дополнительно требовать документы, подтверждающие право на въезд в страну назначения.

Кроме того, для въезда в Венгрию остаются требования, определенные Кодексом Шенгенских границ (биометрический паспорт/виза, медицинская страховка, действующая на территории Европы, финансовое обеспечение).

Финляндия

Въезд в Финляндию разрешено с соблюдением требований по карантина. Так, украинцы с одной дозой вакцины предоставляют подтверждение и должны сдать в Финляндии ПЦР-тест через 72 часа после прибытия.

Если турист не прошел вакцинацию, он должен иметь негативный ПЦР-тест (за 72 часа) и сдать повторный ПЦР-тест в стране (через 72 часа). Лица, переболевшие COVID-19, показывают ПЦР-тест на границе и сдают еще раз ПЦР-тест в Финляндии (через 72 часа).

Все лица, прибывающие с любых третьих стран (в том числе с Украины) и прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19, освобождаются от обязательного тестирования и прохождения карантина при условии, что после получения второй дозы вакцины covid-19 прошло 14 дней. Финляндия признает такие вакцины:

Comirnaty (Pfizer-BionTech)

COVID-19 Vaccine Spikevax (прежнее название Moderna)

Vaxzevria (прежнее название COVID-19 Vaccine AstraZeneca)

COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson)

BIBP/Sinopharm

COVISHIELD

CoronaVac

Австрия

Австрия позволяет украинцев путешествовать без ограничений в своей стране при наличии сертификата полной вакцинации против COVID-19 за 14 дней до въезда. "Ковидный сертификат" должен быть на английском или немецком языке с указанием количества сделанных доз и типа вакцины. Австрия признала все вакцины, которыми проводят прививки в Украине.

Также разрешается въезжать с отрицательным ПЦР-тестом или антиген-тестом (сделанные не позднее, чем за 72 ч и 48 ч соответственно). Но после этого также придется отбыть 10-дневный карантин, который может быть прекращен в случае предоставления отрицательного результата теста, но не ранее чем на 5-й день после въезда. Такие же условия действуют для лиц, переболевших COVID-19.

Подростки в возрасте с 12 до 18 лет, въезжающих вместе с вакцинированными взрослыми, должны сдать тест, но в этом случае они не подлежат карантину. К несовершеннолетним, путешествующих самостоятельно, применяются обычные правила въезда.

Албания

Страна впускает к себе туристов без негативных ПЦР-тестов и карантина. Проверка состояния здоровья проводится выборочно в пунктах пересечения границы. Но некоторые авиакомпании могут проверять у пассажиров ПЦР-тест на COVID-19 к вылету в Албанию.

Болгария

Гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии при наличии одного из следующих документов:

сертификата полного курса вакцинации (сделанной не ранее, чем за 14 дней до даты въезда). В документе должны быть указаны: личные данные лица и информация о вакцине;

отрицательного ПЦР-теста, который должен быть сделан за 72 часа до пересечения границы или отрицательный результат быстрого антигенного теста, проведенного за 48 часов до въезда в страну;

документа, подтверждающего перенесен коронавирус или наличие антител в период от 15 до 180 дней от указанной в документе даты проведения исследования.

Дети до 12 лет освобождены от указанных требований.

Греция

Украинцам разрешено въезжать на территорию Греции при наличии одного из следующих документов:

документ о полном курсе вакцинации (сделанной не ранее чем за 14 дней до даты въезда)

отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, который сделан не ранее чем за 72 часа. Документ должен быть с переводом на английский язык

справка о перенесенном коронавирусе или наличие антител. Такой документ тоже должен содержать перевод на английский язык (длительность действия справок: от 2 до 9 месяцев от даты выдачи).

Указанные выше требования распространяются также на детей в возрасте от 12 лет.

Сейчас въехать в Грецию возможно через все международные аэропорты; морские Морт и сухопутные пограничные пункты пропуска Промахонас и Орменио, Эвзони и Нимфаи, Ники, Доирани, Кристаллопиги, Кипи, Какавия, Кастаниес и Ексохи (круглосуточно).

Туристам из Украины для въезда нужно заполнить специальную форму PLF за 24 часа до пересечения границы.

Кроме того, на пункте пропуска через государственную границу Греции туристов выборочно могут тестировать на коронавируса. В случае положительного результата тестирования инфицированные лица будут находиться на 14-дневном карантине в определенных правительством местах.

Швейцария

На въезде в страну необходимо предоставить сертификат о вакцинации против коронавируса (последняя доза — 14 дней назад) или негативный ПЦР-тест (за 72 часа), или тест на антиген (по 48 часов) или сертификат о выздоровлении (за 6 месяцев) .

В случае въезда из регионов с вариантами вирусов и пребывания там более 10 дней для непривитых или людей, которые не имеют подтверждения о выздоровлении (за 6 месяцев), установлен 10-дневный карантин.

Люксембург

Люксембург тоже открыл въезд для украинцев. Без ограничений могут путешествовать лица при наличии свидетельства о вакцинации или сертификата о выздоровлении (положительный тест за 180 дней) или отрицательного ПЦР-теста (за 72 часа), либо тестов на антигены.

Кроме того, с собой нужно иметь действующий биометрический паспорт гражданина Украины, документальное подтверждение цели поездки (карточку резидента страны Евросоюза или вид на жительство, резервирование отеля, приглашение бизнес-партнеру, и т.д.); подтверждение финансовой состоятельности; полис медицинского страхования, признается на территории Евросоюза.

Кипр

Перед поездкой на Кипр важным условием является регистрация на платформе CyprusFlightPass за 48 часов до вылета. Вакцинированные украинцы с сертификатом международного образца могут путешествовать на Кипр без дополнительных тестов. Но надо загрузить копию сертификата о прививках (на английском языке) на платформе Cyprus Flight Pass за 48 часов до вылета, а также указать данные о вакцинации.

По состоянию на 26 июля вакцина Covishield не входит в перечень вакцин, позволяющих путешествовать на Кипр без ПЦР-теста.

Вакцинированные пассажиры должны иметь отрицательный ПЦР-тест (за 72 часа), а также после прилета пройти повторный ПЦР-тест. До получения результата (3 часа) граждане остаются на самоизоляции.

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Черногория

Одной из наиболее удобных для туристов стран, где не требуются дополнительные справки, есть также Черногория. В страну пускают путешественников без необходимости каких тестов.

В то же время в посольстве призывают туристов воздержаться от автомобильных путешествий и использовать прямые перелеты, или косвенные с минимально коротким временем для пересадки.

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Швеция

Условием для въезда в Швецию является наличие отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19 или сертификата о вакцинации. Страна сейчас признает только сертификаты о вакцинации, выданные в странах ЕС/ЕЭП или в Андорре, Монако, Сан-Марино, Швейцарии или Ватикане.

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Въезд в страну будет разрешен, если после получения второй дозы вакцины против коронавируса прошло 14 дней, признаются все препараты, которые используются в Украине.

Кроме того, ПЦР-тест должен быть сделан за 48 часов до въезда в Швецию. Тест на COVID-19 можно сделать в аэропорту Арланда. От требования о наличии негативного теста на COVID-19 при въезде в страну освобождаются граждане, которые путешествуют из Дании, Финляндии, Исландии и Норвегии, и лица, не достигшие 18-летие.

Словакия

Въезд разрешается, как для вакцинированных, так и невакцинированных туристов. Но последние должны пойти на самоизоляцию сроком 14 дней (если за это время не возникает симптомов или не проведена тестирования). Самоизоляцию можно прекратить, получив отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не раньше, чем на 5-й день.

Освобождаются от карантина полностью вакцинированные лица (кроме COVID-карты ЕС или сертификата о прививках, сертификаты других стран также признаются при условии, что такой сертификат содержит необходимую информацию словацком, чешском или английском языках).

Также туристам надо зарегистрироваться по ссылке: https://korona.gov.sk/ehranica, подтвердить регистрацию на границе, а также быть готовыми подтвердить регистрацию во время пребывания в Словакии.

Если лицо прибывает воздушным транспортом, нужно до выезда заполнить форму по ссылке: https://www.mindop.sk/covid/.

Эстония

В Эстонию теперь можно въезжать с любой целью без дополнительного тестирования или вакцинации. Требованием является заполнение коронавирусная декларация.

Испания

С 27 июля украинцы могут путешествовать в Испанию без необходимости предоставления справок о вакцинации или отрицательных результатов тестирования на наличие Covid-19. Но для этого необходимо заблаговременно заполнить форму санитарного контроля, по этой ссылке. После этого генерируется QR код, который нужно показывать перед посадкой на рейс, а также службам санитарного контроля в пункте пропуска в порту или аэропорту прибытия в Испанию.

Важно, что эта информация обновляется еженедельно, поэтому надо дополнительно проверять данные перед поездкой.

Дания

Украинцы могут посетить страну, предъявив отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до прилета, или тест на антиген за 48 часов. После прибытия в туристам также нужно пройти тестирование. Те, кто путешествует самолетом, тест можно сдать бесплатно в аэропорту.

Словения

Словения открыта для украинцев при условии предоставления негативного ПЦР-теста на COVID-19 (за 72 часа до пересечения границы) или отрицательного экспресс-теста на определение антигена SARS-CoV-2 (не более чем за 48 часов до пересечения границы), или сертификата о прививках от COVID-19.

Коронавирус_инфо

Чтобы найти все правила пересечения границы к конкретной стране, в которую планируете поехать, следует перейти на специальный сайт, где регулярно обновляются статусы всех стран, о запрете/разрешения въезда иностранцев. Перед покупкой билетов следует непременно проверять информацию об условиях въезда в другие страны. Украинский МИД рекомендует гражданам при выезде за границу регистрироваться в системе "Друг".

tripadvisor.mfa.gov.ua — это онлайн-карта, где можно проверить разрешения и ограничения въезда,

covid19.rnbo.gov.ua — это онлайн-карта от СНБО о количестве подтвержденных случаев COVID-19 в Украине и мире,

gisanddata.maps.arcgis.com — онлайн-панель мониторинга распространения коронавируса Университета Джонса Хопкинса.

Напомним, что такое COVID-сертификат, какую информацию в него вносить и какие перспективы для украинцев, читайте в материале по этой ссылке.

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