Опалювальний сезон пройде без підвищення тарифів, - Офіс президента

Держава надала спеціальну ціну на газ для потреб населення та соціальної сфери.

В Офісі президента заявили, що опалювальний сезон 2021-22 буде без перебоїв і підвищення тарифів, керуючись Меморандумом, який раніше підписали між Кабінетом міністрів, Офісом президента, місцевою владою і "Нафтогазом України".

Про це повідомив заступник керівника Офісу глави держави Кирило Тимошенко під час робочої поїздки на Полтавщину.

"Декілька тижнів тому був підписаний Меморандум між Кабінетом міністрів, Офісом президента, місцевою владою і "Нафтогазом України" щодо непідвищення тарифів у всіх регіонах України на опалення саме порівняно з минулим роком", – нагадав Кирило Тимошенко під час спілкування з представниками ЗМІ в Полтаві.

Також він наголосив, що задля збереження стабільних тарифів держава надала спеціальну ціну на газ для потреб населення та соціальної сфери. Він нагадав, що для населення – це 7,42 гривні за кубічний метр, а для соціальної сфери – близько 16 гривень за кубічний метр.

"Газу цілком достатньо – жодних проблем не буде. Зараз іде підписання контрактів з кожним підприємством, що безпосередньо отримує газ. Думаю, що за найближчий тиждень ми це доробимо, і не буде жодних питань", – запевнив заступник керівника Офісу глави держави.

Нагадаємо, під час засідання Кабміну Шмигаль сказав, що Україна повністю готова до опалювального сезону. За його словами, за даними "Нафтогазу", блакитного палива у підземних сховищах вистачить для проходження опалювального сезону.

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