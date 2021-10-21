Опалювальний сезон в Україні: коли тепло з'явиться у регіонах

Перш за все тепло з'являється у садках, школах і лікарнях.

Початок опалювального сезону в першу чергу завжди залежить від погоди. За нормативами, якщо на вулиці середня температура протягом трьох діб не перевищує восьми градусів, то батареї мають бути теплими. До слова, в бюджетних установах тепло дають раніше.

Яка ситуація з початком опалювального сезону в Україні - у сюжеті Сніданку з 1+1.

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У Києві опалення планують дати 23 жовтня. Одних це тішить, інших - ні. Адже люди хочуть отримати менші платіжки за тепло, а вони цьогоріч зростуть майже вдвічі. Замість минулорічних 1650 гривень за гігакалорію люди заплатять майже 2900. Але навіть коли тепло дадуть, не в усіх воно одразу з'явиться. Столична тепломережа найбільша в Україні, а для її повного запуску треба тиждень. Саме тому на початку опалювального сезону батареї можуть бути ледь теплими.

У Львові ж подавання тепла призупинили напередодні. Люди сполошились, але їх заспокоїли: пауза через потепління. Відновити теплопостачання планують в ніч проти 23 жовтня.

У Вінниці тепловики також звітують про припинення теплопостачання в деяких будинках. Але там провину покладають на прориви мереж всередині конкретних багатоповерхівок. Якщо у Вінниці батареї холодні, то дізнаватися - що і як - варто по кожному будинку.

У Рівному подавання опалення у процесі запуску: лише 20 з 34 котелень запустили.

У Полтаві вже тиждень відкладають початок опалювального сезону. Чиновники кажуть, в першу чергу це сталося через температурні нормативи. Минулого тижня на місцевих ресурсах з'являлись новини, що опалення з'явилося, проте глядачі "Сніданку" написали, що ані в бюджетних установах, ані в квартирах тепла немає.

Загалом поки що все упирається в температуру повітря. Похолодання має прийти до України цими вихідними. Отже і котельні на повну запрацюють, вірогідно, не раніше наступного тижня.

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