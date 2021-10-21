Прогноз погоди на 21 жовтня: в Україні буду по-осінньому тепло, температура - до +20

Прогноз погоди на 21 жовтня: в Україні буду по-осінньому тепло, температура - до +20

Синоптики прогнозують хмарність.

У четвер, 21 жовтня, в Україні буде прохолодно, але без опадів.

Про це повідомляє український Гідрометцентр.

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Синоптики прогнозують мінливу хмарність. В Україні - без опадів. Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с. Вдень на місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с. У Карпатах - до 25 м/с.

В Україні температура повітря вдень становитиме +13-18 градусів. На заході місцями повітря прогріється до +20 градусів. У північних та східних областях стовпчики термометрів покажуть близько 13 градусів вище нуля. У південних регіонах повітря прогріється до +15-17 градусів.

Укргідрометцентр

У Києві 21 жовтня буде прохолодно і хмарно з проясненнями. Опадів не передбачають. Швидкість південно-західного вітру 7-12 м/с. Стовпчики термометрів покажуть 12-14 градусів тепла.

Як повідмлялося, погода в Україні у жовтні 2021 року буде близькою до кліматичної норми. Середня місячна температура передбачається на рівні 7-12°, в Карпатах 6-7°, що близько до кліматичної норми. У межах норми буде у жовтні і місячна кількість опадів: 28-67 мм, в Карпатах місцями 80-105 мм.

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