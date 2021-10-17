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До України йдуть заморозки та чергове бабине літо

До України йдуть заморозки та чергове бабине літо

УНІАН

Місцями вдень стовпчики термометрів показуватимуть до 20 градусів.

На початку наступного тижня в Україні очікуються нічні заморозки, у Карпатах можливий сніг. А в другій половині тижня до України на кілька днів прийде бабине літо.

Про це 17 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.

Сніжний циклон пройшов по верхах українських Карпат. Посеред тижня припорошило гірськолижні курорти і верхівки 2-тисячників - як от Чорногірський хребет. Температура повітря в один градус морозу утримує сніг і досі.

Наступного тижня вночі в Україні очікуються заморозки. У понеділок, 18 жовтня, дощитиме у західних областях. А в Карпатах, ймовірно, ще досипле трохи снігу.

У більшості областей на початку тижня переважатимуть не надто комфортні +10.

У четвер, 21 жовтня, на Віниччині, Буковині, Одещині та в Криму доходитиме до +20. На заході, у центрі і сході до +16.

Але довіряти цьому потеплінню не варто. Воно пробуде всього кілька діб.

Метеозалежність: у більшості областей на початку тижня переважатиме +10 градусів

Метеозалежність: у більшості областей на початку тижня переважатиме +10 градусів
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