До України йдуть заморозки та чергове бабине літо

Місцями вдень стовпчики термометрів показуватимуть до 20 градусів.
На початку наступного тижня в Україні очікуються нічні заморозки, у Карпатах можливий сніг. А в другій половині тижня до України на кілька днів прийде бабине літо.
Про це 17 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.
Сніжний циклон пройшов по верхах українських Карпат. Посеред тижня припорошило гірськолижні курорти і верхівки 2-тисячників - як от Чорногірський хребет. Температура повітря в один градус морозу утримує сніг і досі.
Наступного тижня вночі в Україні очікуються заморозки. У понеділок, 18 жовтня, дощитиме у західних областях. А в Карпатах, ймовірно, ще досипле трохи снігу.
У більшості областей на початку тижня переважатимуть не надто комфортні +10.
У четвер, 21 жовтня, на Віниччині, Буковині, Одещині та в Криму доходитиме до +20. На заході, у центрі і сході до +16.
Але довіряти цьому потеплінню не варто. Воно пробуде всього кілька діб.