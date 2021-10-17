В Украину идут заморозки и очередное бабье лето

Местами днем столбики термометров будут показывать до 20 градусов.
В начале следующей недели в Украине ожидаются ночные заморозки, в Карпатах возможен снег. А во второй половине недели в Украину на несколько дней придет бабье лето.
Об этом 17 октября говорится в сюжете ТСН.Тижня.
Снежный циклон прошел по верхам украинских Карпат. Посреди недели припорошило горнолыжные курорты и верхушки 2-тысячников — Черногорский хребет. Температура воздуха в один градус мороза удерживает снег до сих пор.
На следующей неделе ночью в Украине ожидаются заморозки. В понедельник, 18 октября, пройдут дожди в западных областях. А в Карпатах, вероятно, еще посыпет немного снега.
В большинстве областей в начале недели будут преобладать не слишком комфортные +10.
В четверг, 21 октября, в Винницкой, Черновицкой, Одесской областях и в Крыму будет доходить до +20. На западе, в центре и на востоке до +16.
Но доверять этому потеплению не стоит. Оно пробудет всего несколько суток.