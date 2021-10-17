В Украину идут заморозки и очередное бабье лето

В Украину идут заморозки и очередное бабье лето

Местами днем столбики термометров будут показывать до 20 градусов.

В начале следующей недели в Украине ожидаются ночные заморозки, в Карпатах возможен снег. А во второй половине недели в Украину на несколько дней придет бабье лето.

Об этом 17 октября говорится в сюжете ТСН.Тижня.

Снежный циклон прошел по верхам украинских Карпат. Посреди недели припорошило горнолыжные курорты и верхушки 2-тысячников — Черногорский хребет. Температура воздуха в один градус мороза удерживает снег до сих пор.

На следующей неделе ночью в Украине ожидаются заморозки. В понедельник, 18 октября, пройдут дожди в западных областях. А в Карпатах, вероятно, еще посыпет немного снега.

В большинстве областей в начале недели будут преобладать не слишком комфортные +10.

В четверг, 21 октября, в Винницкой, Черновицкой, Одесской областях и в Крыму будет доходить до +20. На западе, в центре и на востоке до +16.

Но доверять этому потеплению не стоит. Оно пробудет всего несколько суток.

Метеозависимость: в большинстве областей в начале недели будут преобладать +10 градусов

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